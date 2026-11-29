L’iniziativa nazionale è in programma dal 4 all’8 dicembre, con appuntamenti locali fino al 14 dicembre

Con una donazione minima di 15 euro si sostiene ricerca scientifica e assistenza ai pazienti ematologici

LECCO – Dal 1° al 14 dicembre, in numerose piazze, chiese e punti vendita della provincia di Lecco tornano le Stelle di Natale AIL. L’iniziativa solidale dell’Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma. La campagna nazionale è in programma dal 4 all’8 dicembre in tutta Italia, ma sul territorio lecchese i banchetti dei volontari prenderanno il via già nei primi giorni del mese.

Con una donazione minima di 15 euro sarà possibile ricevere una Stella di Natale AIL e contribuire a sostenere la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti ematologici e alle loro famiglie. In molti stand saranno inoltre disponibili i Sogni di Cioccolato AIL, una stella di cioccolato proposta sempre con un contributo minimo di 15 euro. Ulteriori informazioni sull’iniziativa nazionale sono disponibili sul sito ail.it.

Ecco l’elenco completo delle piazze e dei punti di distribuzione nel Lecchese: