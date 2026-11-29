L’iniziativa nazionale è in programma dal 4 all’8 dicembre, con appuntamenti locali fino al 14 dicembre
Con una donazione minima di 15 euro si sostiene ricerca scientifica e assistenza ai pazienti ematologici
LECCO – Dal 1° al 14 dicembre, in numerose piazze, chiese e punti vendita della provincia di Lecco tornano le Stelle di Natale AIL. L’iniziativa solidale dell’Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma. La campagna nazionale è in programma dal 4 all’8 dicembre in tutta Italia, ma sul territorio lecchese i banchetti dei volontari prenderanno il via già nei primi giorni del mese.
Con una donazione minima di 15 euro sarà possibile ricevere una Stella di Natale AIL e contribuire a sostenere la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti ematologici e alle loro famiglie. In molti stand saranno inoltre disponibili i Sogni di Cioccolato AIL, una stella di cioccolato proposta sempre con un contributo minimo di 15 euro. Ulteriori informazioni sull’iniziativa nazionale sono disponibili sul sito ail.it.
Ecco l’elenco completo delle piazze e dei punti di distribuzione nel Lecchese:
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Airuno
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Area Mercato, via Vittorio Emanuele (“Accendiamo il Natale”): domenica 6 dicembre (14.00 – 20.00)
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Calco
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Via San Carlo 5 (Parrocchia San Vigilio): sabato 5 e domenica 6 dicembre (orario SS. Messe)
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Via Nazionale 3 (Esselunga): sabato 5 e domenica 6 dicembre (10.00 – 16.00)
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Calolziocorte
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Piazza Vittorio Veneto: sabato 5 dicembre (8.00 – 18.00) e domenica 6 dicembre (8.00 – 12.30)
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Casatenovo
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Via Roma, località Cascina Levada (Esselunga): sabato 5 e domenica 6 dicembre (10.00 – 16.00)
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Cernusco Lombardone
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Via Cavalieri di Vittorio Veneto (Esselunga): sabato 5 e domenica 6 dicembre (8.30 – 18.30)
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Via Spluga 97 (antistante negozio Punto Scarpe): sabato 5 e domenica 6 dicembre (orario apertura negozio) e lunedì 7 dicembre (15.00 – 18.00)
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Civate
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Piazza Antichi Padri: domenica 6 dicembre (orario SS. Messe del mattino)
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Imbersago
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Piazza Garibaldi: sabato 5 dicembre (8.00 – 18.00) e domenica 6 dicembre (8.00 – 12.30)
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Lecco
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Via dell’Eremo 9/11 (c/o Hall Ospedale A. Manzoni): 1, 2, 3 e 4 dicembre (8.00 – 14.00)
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Piazza XX Settembre: sabato 5 dicembre (9.00 – 15.00) e domenica 6 dicembre (9.00 – 15.00)
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Piazza Cappuccini 6 (Chiesa San Francesco): sabato 5 dicembre (S. Messa prefestiva) e domenica 6 dicembre (orario SS. Messe del mattino)
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Via B. Buozzi 15 (Esselunga): sabato 5 e domenica 6 dicembre (10.00 – 16.00)
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Malgrate
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Piazza Garibaldi 25: lunedì 7 dicembre (9.00 – 12.30 e 13.30 – 18.00)
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Piazza Garibaldi 26: martedì 8 dicembre (13.30 – 18.00)
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Via Scatti 2 (Chiesa San Leonardo): martedì 8 dicembre (orario SS. Messe del mattino)
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Merate
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Piazza Prinetti: sabato 5 e domenica 6 dicembre (9.00 – 13.00)
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Via Bergamo 19 (Spazio Conad): sabato 5 dicembre (8.30 – 18.30) e domenica 6 dicembre (8.30 – 13.00)
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Olgiate Molgora
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Piazza Paolo VI (Chiesa Maria Madre della Chiesa): sabato 5 e domenica 6 dicembre (orario SS. Messe)
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Paderno d’Adda
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Piazza Vittoria: sabato 5 dicembre (8.30 – 12.30)
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Strada Fornace 2/A (Sede AIL Lecco): dal 5 al 14 dicembre (17.00 – 19.00)
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Piazza della Chiesa 1 (Chiesa Santa Maria Assunta): sabato 5 e domenica 6 dicembre (orario SS. Messe)
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Robbiate
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Via Pizzagalli 12 (Chiesa Sant’Alessandro Martire): sabato 5 e domenica 6 dicembre (orario SS. Messe)
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Valgreghentino
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Piazza San Giorgio (antistante Chiesa San Giorgio): domenica 6 dicembre (orario SS. Messe del mattino)
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Vercurago
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Via Roma 61 (antistante municipio): sabato 5 dicembre (7.30 – 17.00)
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Via alla Basilica 1 (piazza antistante Basilica San Girolamo): domenica 6 dicembre (7.30 – 13.00)
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Verderio
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Via Principale 20/c (ex Superiore, Chiesa SS. Giuseppe e Floriano): sabato 5 e domenica 6 dicembre (orario SS. Messe del mattino)
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Via Giovanni XXIII 6 (ex Inferiore, Chiesa dei Santi Nazario e Celso): martedì 8 dicembre (orario SS. Messe del mattino)
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