‘Tour’ nella nuova palazzina che ospiterà il Liceo Manzoni, vicino il rientro in classe

Da domani comincerà il trasloco degli arredi

Le lezioni in presenza dovrebbero riprendere lunedì 12 ottobre

LECCO – La palazzina di due piani che ospiterà diciassette classi del liceo Classico e Linguistico Manzoni è pronta. Quasi terminato il cantiere per la realizzazione del prefabbricato, cominciato lo scorso 18 agosto, mancano le ultime rifiniture e i collaudi. Come fatto sapere dalla preside del Manzoni, Maria Luisa Montagna, da domani, venerdì, inizierà il trasloco degli arredi temporaneamente collocati nella palestra del Bovara.

L’auspicio è che lunedì mattina, 12 ottobre, gli studenti possano tornare a fare lezione in presenza nelle nuove aule appositamente realizzate.

“Emersa” alle spalle degli istituti Bertacchi e Bovara, la palazzina che ospiterà il Liceo Manzoni è stata realizzata in stile moderno con materiali riutilizzabili. “Non chiamateli container – ha detto la preside – è un termine ingiusto, oltre che improprio. Si tratta di un prefabbricato in stile moderno, esteticamente bello, sia dentro che fuori. Devo dire che siamo soddisfatti”. Questa mattina, giovedì, sul cantiere si è recato anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni per un sopralluogo.

Gli studenti accederanno allo stabile da via Castagnera: “Mancano alcune rifiniture – ha concluso la preside – tra cui l’asfaltatura del cortile di ingresso e lo sfoltimento delle sterpaglie che dovrebbe essere a carico della Provincia. Speriamo non ci siano intoppi e di poter iniziare le lezioni da lunedì”.

GALLERIA FOTOGRAFICA