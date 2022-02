Traffico di rientro: sulla SS36 code e rallentamenti da Lierna a Nibionno

Altra domenica di passione con circa 35 chilometri di code e rallentamenti lungo la SS36 in direzione Milano

LECCO – Traffico intenso, con code e incolonnamenti lungo la SS36 in direzione Sud, al termine di questa splendida domenica di sole. Dalle 17 circa si sono registrati i primi incolonnamenti che sono andati via via intensificandosi con il traffico lungo la SS36 proveniente in gran parte dalla Valtellina e diretto verso Milano che si è fatto sempre più intenso.

Al momento (ore 18) le code e gli incolonnamenti iniziano indicativamente all’altezza del comune di Lierna e proseguono fino a Nibionno e oltre, per circa 35 chilometri.

Non risulta invece particolarmemte problematica la viabilità in Valsassina, ad eccezione della SS36 Dir (nuova Lecco – Ballaibio) dove ci sono incolonnamenti in direzione Lecco.