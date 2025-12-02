Lavori e traffico a Lecco: durante le festività riapre il Ponte Vecchio

Gli orari saranno ampliati per agevolare entrata e uscita. La decisione annunciata in Consiglio Comunale

L’amministrazione precisa: “Il Ponte Vecchio da solo non può fare la differenza sulla viabilità cittadina”

LECCO – In consiglio comunale si torna a discutere di viabilità, argomento quanto mai centrale in questo periodo. Le strade congestionate dal traffico degli scorsi giorni hanno destato preoccupazioni, che sono state espresse anche lunedì sera dai consiglieri in Aula.

I dubbi riguardano prevalentemente il traffico sui ponti Kennedy e Azzoni Visconti e i lavori previsti per la nuova rotonda all’incrocio di viale Costituzione e via Leonardo da Vinci.

Il consigliere Giovanni Tagliaferri (Gruppo per Lecco) ha chiesto lumi durante le domande di attualità: “Siamo assolutamente certi che non sia possibile posticipare i lavori sul Ponte Kennedy? La situazione è critica, la parziale chiusura della corsia crea un tappo soprattutto lato Malgrate. Inoltre è partito anche il cantiere in Viale Costituzione, altra area critica. Il tutto in un’infelice sovrapposizione con il periodo delle festività natalizie. Mi chiedo anche se, alla luce di tutti questi cantieri, non sia possibile ripensare agli orari di apertura del Ponte Vecchio”.

A rispondere l’assessore al Commercio e all’Attrattività territoriale Giovanni Cattaneo che ha annunciato un imminente ampliamento degli orari di apertura del ponte proprio in vista delle festività, per provare a ‘coadiuvare’ i flussi di traffico: “Anche in seguito ad un confronto con Confcommercio Lecco abbiamo deciso di provare questa soluzione per il periodo natalizio, a partire dal 3 dicembre e fino al 6 gennaio. Nello specifico, durante i giorni feriali l’entrata andrà dalle ore 6:00 alle 12:00 e l’uscita dalle ore 12:30 alle 20:00, così copriremo anche l’orario di uscita delle scuole – ha dichiarato l’assessore – durante le domeniche e le giornate festive invece il ponte sarà aperto in entrata fino alle 15:30 mentre in uscita dalle ore 16:00 alle 20:00“.

Sull’argomento è intervenuta anche l’assessora alla mobilità Renata Zuffi, sottolineando la necessità di attendere dati sulla mobilità per comprendere l’utilità dei provvedimenti e decidere come agire in merito alla questione. “Vaglieremo i passaggi tra i tre ponti per capire come gestire il traffico – ha spiegato l’assessora – non dimentichiamo che il Ponte Vecchio, da solo, non può fare tutta la differenza. Saranno necessarie altre misure per gestire al meglio la viabilità”.

La seconda questione emersa in sede di consiglio comunale ha riguardato quindi i lavori previsti per la costruzione della nuova rotonda all’incrocio tra viale Costituzione e via Leonardo da Vinci. L’ intervento da 800 mila euro durerà quattro mesi; ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza e il traffico, e prevede una corsia riservata ai bus lungo viale Costituzione e un ampliamento del raggio della rotatoria da 24 a 31 metri di diametro. Il cantiere seguirà un programma di circa 16 settimane, senza alcuna interruzione durante le festività natalizie.

I dubbi concernono proprio l’opportunità di portare avanti tale progetto durante il periodo delle festività: a preoccupare è l’impatto sul traffico, già difficoltoso nella zona a causa della chiusura della tratta del Ponte Kennedy.

Ad intervenire lo stesso sindaco Mauro Gattinoni che ha chiarito la questione sottolineando che per i primi due mesi si procederà all’allargamento del marciapiede nel tratto compreso tra Piazza Manzoni e viale Costituzione, e che solo successivamente si lavorerà, come previsto, alla rotonda vera e propria, questo proprio per impattare il meno possibile sul traffico. “Il vero collo di bottiglia si trova lato Malgrate – ha ricordato – la situazione è sicuramente problematica ma ricordo che qui la competenza è della Provincia, che ha autorizzato gli scavi del teleriscaldamento in questo momento per non sforare i tempi previsti dal PNRR”.