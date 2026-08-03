Traffico intenso nel primo week-end di agosto: oltre 200mila passaggi sulla SS36

Nessuna particolare criticità nel primo fine settimana di esodo estivo

Da Anas alcuni consigli per viaggiare sicuri

LECCO – Un primo fine settimana di agosto, contraddistinto dalle partenze verso le località di villeggiatura e dal primo bollino nero dell’estate 2026. Sulla rete Anas sono state confermate le previsioni di incremento del traffico per le giornate da venerdì a domenica.

Nell’ultimo week-end si è registrata una crescita dei flussi del +1,35% rispetto allo scorso fine settimana e del +4,5% rispetto all’analogo periodo dello scorso anno. In particolare, è aumentato il traffico al sud (+3,26%).

Traffico sostenuto nella mattina di domenica anche sulla Strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” verso il confine con la Svizzera. In particolare, proprio lungo la Statale 36, sono stati 200.159 i transiti presso Monza.

Consigli per un viaggio sicuro

Per chi si mette in viaggio è importante, più che mai nei giorni di esodo, seguire una serie di accortezze: