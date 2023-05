Transumanza, migliaia di pecore hanno attraversato la città

All’alba di oggi, sabato 20 maggio, il passaggio dello spettacolare fiume bianco

Le greggi sono dirette verso la Valsassina e poi verso gli alpeggi estivi

LECCO – Ancora una volta le strade di Lecco hanno visto il passaggio della transumanza. Stamattina, sabato 20 maggio, migliaia di pecore partite nei giorni scorsi dalla pianura hanno attraversato la città per salire verso Ballabio e la Valsassina. Il percorso è sempre il medesimo: dalla zona del Ponte Vecchio si sale verso i rioni di San Giovanni e Cereda per imboccare la strada di Montalbano e arrivare in Valsassina.