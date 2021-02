Lunedì di sciopero per il settore del trasporto pubblico

Sui bus di Linee Lecco dalle 19.30 alle 23, per ASF dalle 10 alle 14 mentre sui treni dalle 9 alle 13

LECCO – Le segreterie Nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL TRASPORTI, hanno proclamato uno sciopero nazionale di 4 ore per lunedì 8 febbraio.

Le modalità di attuazione di questo sciopero per i dipendenti della società ASF Autolinee S.r.l. sono: per il personale viaggiante dalle ore 10.00 alle ore 14.00, per il personale impiegatizio e di officina le ultime 4 ore di servizio. Lo comunica l’azienda facendo sapere che tutte le corse in partenza dall’inizio del servizio alle ore 9.59 saranno portate a termine. Al termine dello sciopero, dalle ore 14, il servizio riprenderà gradualmente.

Il personale viaggiante di Linee Lecco, Sac Calolziocorte e Spreafico di Oggiono sciopererà dalle 19.30 alle 23, mentre operai e personale non connesso alle mobilità delle persone aderirà le ultime 4 ore del turno.

A Lecco sarà organizzato un presidio sindacale, dalle 14 alle 16, nel piazzale antistante la Stazione ferroviaria.

Treni in sciopero anche martedì

Per quanto riguarda i treni lunedì (dalle ore 9 alle ore 13) e martedì (dalle ore 9 alle ore 17) sono stati indetti due scioperi che potranno avere ripercussioni sul servizio ferroviario regionale.

Lunedì 8 dalle ore 9 alle ore 13 avrà luogo un’agitazione sindacale che potrà interessare il personale del gestore dell’infrastruttura Ferrovienord. Saranno possibili disagi sulla circolazione delle linee che si attestano a Milano Cadorna, delle suburbane S1, S2, S3, S4, S9, S13, S50, della Brescia-Iseo-Edolo e del Malpensa Express. Per il collegamento aeroportuale, circoleranno autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa e tra Busto Arsizio FS e Stabio.

Martedì per uno sciopero nazionale indetto dal sindacato Or.S.A. dalle ore 9 alle ore 17 i treni in circolazione sulle linee RFI potranno subire limitazioni e cancellazioni. Prima dell’inizio dell’agitazione, partiranno i treni che arrivano a destinazione finale entro le ore 10.

Il servizio sarà regolare sulle linee che circolano su rete ferroviaria Ferrovienord, cioè quelle che si attestano a Milano Cadorna, le suburbane S1, S2, S4, S9, S13, S50, la Brescia-Iseo-Edolo e il servizio da e per l’aeroporto di Malpensa (sia da/per Milano Cadorna che da/per Milano Centrale). Informazioni sull’andamento della circolazione saranno comunicate su sito e App Trenord e nelle stazioni, tramite i monitor e gli annunci sonori.

“Data l’emergenza pandemica – spiegano da Trenord – nelle due giornate interessate dalle agitazioni si suggerisce ai passeggeri di organizzare il proprio viaggio in modo responsabile, evitando gli assembramenti nelle stazioni alla ripresa della circolazione. Si ricorda che è in vigore il limite del 50% di posti occupabili definito dalle Autorità per cui è richiesto ai viaggiatori di occupare tutti i posti a sedere, evitando di sostare in piedi nei corridoi o negli spazi di discesa e salita dalle carrozze”.