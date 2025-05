Trasporto pubblico e mobilità, in arrivo nuove pensiline, bus elettrici e car sharing

Il piano di rilancio della mobilità sostenibile “entra nel vivo”

Si attendono ancora risposte da Regione sul progetto per l’hub dei bus di via Balicco

LECCO – Un aggiornamento sullo stato dell’arte dei progetti finanziati in ambito di Trasporto pubblico locale è stato al centro della riunione della Commissione V che si è svolta venerdì scorso a Palazzo Bovara. L’assessore alla mobilità Renata Zuffi ha illustrato le principali iniziative in corso, dai lavori infrastrutturali agli investimenti su mobilità sostenibile.

Un primo intervento riguarda l’installazione di sei pensiline attrezzate in via Balicco, frutto di un investimento complessivo di circa 61mila euro. La copertura dei costi è stata sostenuta per il 65% dall’Agenzia del Tpl di Como-Lecco-Varese, mentre il restante importo è stato coperto dal Comune. Le nuove strutture, modello Oleron, includeranno sedute, cestini e pannelli informativi, e saranno collocate sul lato destro della via, in discesa verso la stazione. L’obiettivo è di alleggerire il traffico nella zona della stazione centrale, anche grazie alla sperimentazione in corso che ha già visto deviate su via Balicco le linee D35 e D55. L’effetto positivo di questa scelta, secondo l’assessore, è già visibile nella riduzione della presenza di studenti attorno alla rotatoria di via XI Febbraio. Sono in valutazione anche ulteriori modifiche per le linee D20 e D60.

Parallelamente, Linee Lecco ha ottenuto un cofinanziamento del 50% per un intervento da 30mila euro, volto alla sostituzione delle paline delle fermate. Le nuove installazioni presenteranno una grafica rinnovata in linea con l’identità visiva di Regione Lombardia, oltre a un sistema cromatico per distinguere meglio le diverse linee. Dieci le fermate coinvolte, tra cui quelle in piazza Mazzini, piazza Manzoni, corso Martiri, corso Alberto, via Montello, via Eremo e viale Dante. L’intervento dovrebbe concludersi entro settembre.

Uno dei capitoli più rilevanti riguarda il rinnovo della flotta autobus, supportato sia da fondi PNRR sia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il piano finanziato con i fondi europei prevede l’acquisto di otto autobus elettrici con servizio di manutenzione incluso: quattro sono già operativi e le colonnine per la ricarica sono state predisposte, mentre gli altri quattro sono attesi entro fine ottobre. A questi si aggiungono nove o dieci mezzi (tra elettrici ed ecodiesel) finanziati dal Mit con un contributo di 5,8 milioni. Al momento, quattro bus ecodiesel sono già in funzione, mentre i restanti elettrici dovrebbero arrivare sempre entro ottobre. Le relative infrastrutture di ricarica sono in fase di progettazione.

Non manca un focus sulla mobilità condivisa. Il servizio di car sharing E-Vai, visto l’aumento della domanda – in particolare per i collegamenti con gli aeroporti – è stato potenziato: la flotta è passata da tre a cinque veicoli, di cui tre elettrici e due ibridi. Anche i punti di prelievo sono stati distribuiti meglio: due vetture saranno disponibili alla stazione, le altre in via Resinelli, via Balicco e viale Dante. Inoltre, è stato previsto uno stallo per il rientro di vetture provenienti da altri comuni del territorio, come Bellano, Mandello, Galbiate, Colico e Canzo.

Infine, su sollecitazione dei consiglieri Giovanni Tagliaferri e Corrado Valsecchi, si è tornati a discutere dell’ipotetico hub intermodale ferro-gomma in via Balicco. Il progetto, già contestato da alcuni residenti per il possibile esproprio di parte del giardino condominiale, non ha al momento sviluppi concreti. L’assessore Zuffi ha confermato che si è ancora in attesa di una risposta da parte di Regione Lombardia sul progetto presentato. Una proposta che, secondo Valsecchi, rischierebbe di aggravare la congestione in una zona già critica per la vivibilità.