Trasporto pubblico in Lombardia: 105 milioni per nuovi autobus, oltre 1.100 mezzi green entro il 2026

L’assessore Lucente annuncia l’investimento per modernizzare il parco autobus e ridurre l’impatto ambientale

10,5 milioni di euro destinati a Lecco, Como e Varese

LECCO – Un investimento di oltre 105 milioni di euro rivolto al rinnovo del parco autobus lombardo punta a migliorare la qualità del trasporto pubblico locale, con l’introduzione di mezzi ecologici e l’ammodernamento degli impianti. La delibera è stata approvata dalla Giunta regionale della Lombardia su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, in collaborazione con l’assessore all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione.

“Prosegue il nostro impegno per offrire ai lombardi un trasporto pubblico sempre più moderno ed efficiente, con una particolare attenzione alla sicurezza degli utenti e del personale viaggiante – ha dichiarato l’assessore Lucente -. Grazie a questo provvedimento continua la rivoluzione della mobilità, con l’obiettivo di mettere in circolazione mezzi green, attenti all’ambiente e alla sostenibilità. Un percorso verso la transizione ecologica che ci permetterà entro la fine di quest’anno di far circolare in Lombardia circa 1.100 nuovi autobus a ridotto impatto ambientale”.

“Regione Lombardia – ha evidenziato Maione – ribadisce il proprio impegno concreto nella lotta alle emissioni e nella tutela della qualità dell’aria. Lavoriamo per coniugare l’efficienza del trasporto pubblico locale con la massima sostenibilità ambientale, garantendo ai cittadini lombardi una mobilità moderna, sicura e, soprattutto, a bassissimo impatto atmosferico. Proseguiamo con determinazione nel percorso di transizione ecologica, trasformando le risorse disponibili in benefici tangibili per l’ambiente e per la salute della nostra comunità”.

Il finanziamento, pari a 105.829.530 euro, copre il quinquennio 2024-2028 nell’ambito del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, con risorse stanziate in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Di questi, 63,5 milioni saranno assegnati alle Agenzie TPL per l’esercizio 2026, mentre circa 42,3 milioni copriranno il periodo 2027-2028.

Per il territorio di Lecco, inserito nel bacino insieme a Como e Varese, sono destinati 10.535.995 euro, che permetteranno di introdurre nuovi autobus elettrici e a metano, adeguare i depositi e aumentare la sicurezza dei mezzi e degli utenti.

La distribuzione delle risorse per le altre province lombarde: Bergamo 6,97 milioni; Brescia 10,86 milioni; Cremona e Mantova 4,55 milioni; Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia 71,6 milioni; Sondrio 1,29 milioni.

L’intervento rappresenta un passo importante per la modernizzazione del trasporto pubblico regionale e per il rafforzamento di una mobilità sostenibile, efficiente e sicura anche nel Lecchese e in tutta la Lombardia.