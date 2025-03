Trasporto Pubblico Locale, 2,5 milioni per l’Agenzia di Como-Lecco-Varese

I fondi ministeriali per compensare le perdite dei ricavi in seguito all’emergenza Covid

Complessivamente in Lombardia stanziati 55 milioni

LECCO – Un nuovo contributo di oltre 55 milioni di euro di fondi ministeriali per compensare le perdite di ricavi nel settore del trasporto pubblico locale (TPL) lombardo per gli anni 2020-2021 e primo trimestre 2022, in seguito all’emergenza Covid-19.

I destinatari sono le sei Agenzie di Bacino per il TPL, l’Autorità di Bacino dei laghi d’Iseo, Endine e Moro e Trenord. E’ quanto stabilisce una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente.

“Con questo ulteriore stanziamento – dice l’assessore Lucente – concludiamo l’erogazione di risorse al trasporto pubblico locale per i mancati ricavi da Covid. Uno sforzo notevole, che ha visto Regione Lombardia assegnare nel 2024 oltre 158 milioni di euro alle Agenzie dei territori e al sistema dei trasporti. Una risposta concreta a tutte le aziende locali che hanno dovuto fare i conti con importanti perdite economiche durante il periodo pandemico. L’ennesima dimostrazione dell’impegno di Regione Lombardia nei confronti del trasporto pubblico e della volontà di valorizzare e rafforzare un settore nevralgico per l’economia e la mobilità dei territori. In totale, sino ad oggi, per mancati ricavi da Covid, dal 2020 Regione Lombardia ha già riconosciuto alle Agenzie più di 844 milioni di euro. A questi, si aggiungono 25 milioni per far fronte ai rincari dei costi di carburante ed energia registrati nel 2022”.

Qui di seguito la ripartizione delle risorse:

• Agenzia Tpl Bergamo 2.129.835,79 euro

• Agenzia Tpl Brescia 2.885.707,23 euro

• Agenzia Tpl Como-Lecco-Varese 2.497.264,19 euro

• Agenzia Tpl Cremona-Mantova 997.944,58 euro

• Agenzia Tpl Città metropolitana Milano-Monza/Brianza-Lodi-Pavia 30.747.180,68 euro

• Agenzia Tpl Sondrio 153.521,87 euro

(Parziale Agenzie Tpl 39.411.454,34 euro)

• Autorità di Bacino 114.875,88 euro

• Trenord 15.869.558,81 euro

• Totale complessivo : 55.395.889,03 euro.