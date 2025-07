Trasporto Pubblico Locale, oltre 17 milioni all’agenzia TPL Como Lecco Varese

Approvato oggi il programma di finanziamento di interventi di ammodernamento

“Interventi concreti per migliorare la sicurezza e la qualità del servizio anche nel Lecchese”

LECCO – La Giunta regionale della Lombardia ha approvato oggi il programma di finanziamento di interventi di ammodernamento, miglioramento e messa in sicurezza a favore dei servizi di trasporto pubblico locale, che prevede uno stanziamento complessivo di 96.960.000 euro per gli anni 2026, 2028 e 2029, destinato alle Agenzie del TPL lombarde.

Di questi, 17.680.000 euro sono destinati all’Agenzia TPL Como‑Lecco‑Varese, con l’obiettivo di potenziare e rendere più sicuro e fruibile il trasporto pubblico nel territorio lecchese.

Grazie a questi fondi, saranno realizzati interventi concreti che riguardano:

riqualificazione delle fermate in condizioni critiche – 3.000.000 euro;

sostituzione di paline informative – 1.560.000 euro;

potenziamento delle fermate lungo le linee R-Link – 8.320.000 euro;

riqualificazione dei nodi di interscambio – 2.400.000 euro;

interventi di efficientamento delle infrastrutture TPL – 2.400.000 euro

La prima fase degli interventi, prevista per il 2026, comprenderà studi di fattibilità e progettazione tecnica da parte delle Agenzie TPL, propedeutici all’avvio dei lavori.

Il piano ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza, l’accessibilità e il comfort delle fermate del trasporto pubblico, soprattutto nelle aree extraurbane, realizzare nuove linee R-Link ad alte prestazioni, potenziare gli interscambi tra mezzi e rendere il sistema più riconoscibile e fruibile attraverso l’installazione di nuove paline informative standardizzate.

“Questo stanziamento rappresenta un passo concreto verso una mobilità pubblica più sicura, accessibile ed efficiente per tutti i cittadini lombardi – ha dichiarato Mauro Piazza, Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia -. In particolare, il territorio lecchese beneficerà di infrastrutture che miglioreranno la qualità dell’esperienza di viaggio e favoriranno l’utilizzo del mezzo pubblico, anche nei piccoli comuni. Vogliamo che il trasporto pubblico diventi una vera alternativa all’auto, anche per chi vive fuori dai grandi centri urbani”.