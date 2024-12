Trasporto pubblico locale, stanziati 1,3 milioni per l’Agenzia di Como-Lecco-Varese

La Giunta regionale approva un ulteriore contributo per sostenere e migliorare l’efficienza del trasporto pubblico locale

Assessore Lucente: “Con questa delibera diamo ulteriore ossigeno alle Agenzie del Tpl, portando lo stanziamento totale per il 2024 a oltre 662 milioni di euro”

LECCO – Un contributo di 12,5 milioni di euro alle Agenzie del trasporto pubblico locale della Lombardia, che si aggiunge ai 650 milioni già stanziati per il 2024. La delibera, approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, mira a sostenere il settore e migliorarne l’efficienza.

“Il trasporto pubblico locale – afferma l’assessore Lucente – è un settore prioritario per Regione Lombardia. Con questa delibera diamo ulteriore ossigeno alle Agenzie del Tpl, portando lo stanziamento totale per il 2024 a oltre 662 milioni di euro. Questo aumento si è reso necessario anche per far fronte alla dinamica di incremento dei costi operativi del settore nell’attuale congiuntura, particolarmente critica. Si tratta di un ulteriore sforzo messo in campo con la ferma convinzione di proseguire lungo il percorso di miglioramento dei servizi offerti ai cittadini”.

“Il nostro obiettivo è costruire un sistema di trasporto pubblico locale in Lombardia che sia puntuale, efficiente e all’avanguardia” conclude l’assessore Franco Lucente.

Suddivisione delle risorse alle diverse Agenzie del TPL della Lombardia (somme in euro)