Tre giorni di eventi e incontri per i 25 anni di Mir Sada

“Mir Sada – Progetto per la pace” compie 25 anni

Tre giornate di festa al Circolo Arci Spazio Condiviso di Calolzio

LECCO – L’associazione “Mir Sada – Progetto per la pace”, in occasione dei suoi 25 anni di attività, organizza in collaborazione con il Circolo Arci Spazio Condiviso di Calolzio tre giorni di festa e incontri.

“Era il 1994, nei Balcani si sparava, tutti contro tutti, Serbi, Croati, Bosniaci e l’Europa stava a guardare facendo finta di non vedere ma facendo il tifo per l’uno o per l’altro dei contendenti. Per fortuna molte persone decisero di non stare a guardare e cominciarono a mobilitarsi nelle piazze e nelle strade ma soprattutto a costruire ponti con le popolazioni civile senza alcuna distinzione di etnia, religione o appartenenza politica”.

In questo quadro a Lecco nasce Mir Sada: “Decidemmo di fare qualcosa, un sindacalista, due delegati di fabbrica, un giornalista e uno studente andarono da un notaio per costituire l’associazione Mir Sada (Pace Ora) con l’obiettivo di portare aiuti umani e sanitari a chi fuggiva dalla guerra. Sono passati 25 anni e non ci siamo ancora fermati”.

E così, nel circolo Arci calolziese (piazza Regazzoni, 7), dal 12 al 14 luglio si terrà il momento di festa. In particolare, venerdì 12 luglio, si terrà la presentazione del libro “120.000 chilometri di solidarietà” con l’autrice Vanda Bono e il presidente di Mir Sada Mauro Castelli.

Il programma completo