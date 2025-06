Tre giorni di festa per le scuole di Rancio

Così si chiude l’anno di Scola, Kolbe e Leopardi

LECCO – Si è conclusa con grande partecipazione e soddisfazione la tradizionale Festa delle Scuole di Rancio, che dal 23 al 25 maggio ha animato la sede di via Padre Domenico Mazzucconi 67 a Lecco, coinvolgendo studenti, famiglie e docenti della Scuola primaria “Pietro Scola”, della Scuola secondaria di I grado “Massimiliano Kolbe” e del Liceo “Giacomo Leopardi”.

Il ricco programma si è articolato su tre giornate intense: venerdì 23 maggio ha visto protagonisti i ragazzi del Liceo Leopardi con il pranzo inaugurale, seguito dai tornei e giochi per gli studenti della Kolbe e dall’attività “Pionieri in cerca di diamanti” che ha coinvolto classi, genitori e alunni. Sabato 24 maggio è stata la volta delle famiglie della Scola con giochi, la tradizionale maratona genitori-figli e un incontro con il professor Tommaso Agasisti, docente ordinario del Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano. La serata si è conclusa con musica dal vivo delle band formate dai ragazzi del liceo e dai genitori. Domenica 25 maggio la festa si è chiusa con la santa messa celebrata da don Bortolo Uberti, prevosto di Lecco, il pranzo comunitario e l’estrazione della lotteria, momenti che hanno suggellato tre giorni di autentica condivisione educativa.

“‘Gratitudine’ è la parola che sorge spontanea al termine di un weekend ricco e intenso; dove abbiamo potuto godere di un ‘tempo’ senza fretta, in cui gustare la ‘compagnia’ che ci sostiene nella sfida educativa – ha commentato Carlo Dragone, presidente dell’Associazione Amici Scola Kolbe Leopardi – La bellezza sperimentata va bene oltre la somma delle nostre capacità organizzative. Grazie davvero per la vostra partecipazione attiva e generosa nelle attività proposte. Un grazie speciale alle famiglie che hanno donato con commovente gratuità tempo, risorse ed energie affinché si potesse realizzare la festa nei suoi vari momenti (organizzazione, lotteria, allestimento, cucina, sgombero, incontri, concerto, messa, disallestimento…). Fare tutto questo insieme ha reso più leggera la fatica e più vero il nostro cammino comune. Quanto raccolto dall’associazione “Associazione Amici Scola Kolbe Leopardi” sarà destinato a iniziative a supporto della libertà di educazione, nei concreti bisogni che emergono nella realtà delle nostre scuole e delle famiglie che le frequentano. Negli scorsi anni, per esempio, abbiamo finanziato borse di studio e lavori di abbellimento del cortile e delle aule”.