Tre giovani talenti del Liceo Grassi entrano nell’orchestra nazionale dei Licei Musicali

Ester Fumagalli, Daniele Ripamonti e Cecilia Moschetti rappresenteranno la scuola lecchese nella prestigiosa orchestra

Il concerto di debutto sarà il 30 ottobre a Roma, in occasione della giornata dedicata al “Giubileo del Mondo Educativo”

LECCO – E’ motivo di grande orgoglio per il Liceo “G.B. Grassi” di Lecco l’importante traguardo raggiunto da tre suoi studenti del liceo musicale, selezionati per entrare a far parte dell’Orchestra Nazionale dei Licei Musicali, un’iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

I protagonisti di questo successo sono Ester Fumagalli (corno), Daniele Ripamonti (percussioni) e Cecilia Moschetti (arpa), che si sono distinti in un rigoroso percorso di selezione nazionale curato da un Comitato tecnico-scientifico ministeriale. L’orchestra sarà composta da 91 giovani musicisti scelti tra i migliori studenti dei licei musicali di tutta Italia.

Questo riconoscimento testimonia l’impegno, la dedizione e il talento dei tre giovani, ma soprattutto porta lustro al Liceo, confermando l’elevata qualità della formazione musicale che i nostri docenti offrono con passione e competenza.

Il debutto ufficiale è previsto per il 30 ottobre 2025, in occasione della giornata dedicata al “Giubileo del Mondo Educativo”, evento di rilevanza nazionale che si terrà a Roma. Per questa prima esibizione, l’orchestra si presenterà in una formazione ridotta di 56 elementi.

In vista del concerto, i giovani musicisti prenderanno parte a un campus residenziale nella capitale, dal 25 al 30 ottobre, un’esperienza formativa di altissimo livello che si svolgerà senza alcun onere per le famiglie.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Dirigente dell’Ufficio V dell’USR Lombardia, Giuseppe Bonelli, alla coordinatrice Monica Capuzzi, al Dirigente dell’UST di Lecco Adamo Castelnuovo, alla Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, e al Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, per il supporto istituzionale che ha reso possibile questa significativa opportunità. Un riconoscimento va anche ai docenti, ai coordinatori dell’orchestra regionale, ai musicisti e alle famiglie che hanno accompagnato i ragazzi in questo percorso di crescita artistica e personale.