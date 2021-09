Gli istituti Parini, Fumagalli e Rota al progetto nazionale lanciato da Vodafone

I loro studenti diversamente abili scenderanno in campo per tre partite di calcetto

LECCO – C’è anche il “team Lecco” nel progetto nazionale promosso da Vodafone nell’ambito del sport e scuola: un torneo di “Special Football” dedicato agli studenti diversamente abili. Saranno in tutto 39 le squadre, tre per ogni regione d’Italia che si sfideranno in tre giornate di partite tra ottobre e dicembre.

Tra le 13 scuole pilota scelte c’è anche l’Istituto Parini di Lecco che parteciperà all’iniziativa insieme all’istituto Fumagalli di Casatenovo e l’Istituto Rota di Calolziocorte.

“Siamo molto contenti che Lecco sia stata scelta per partecipare come provincia della Lombardia” ha sottolineano Ennio Frisco, referente provinciale delle Special Olympics presentando in mattinata il progetto alla presenza degli stessi studenti, docenti e rappresentanti delle scuole e del provveditorato scolastico, con la partecipazione anche della vicepresidente regionale “Special Olympics” Donata Minorati.

Le partite nella nostra provincia si svolgeranno il 13 ottobre a Casatenovo, il 15 novembre a Calolzio e il 15 dicembre al palazzetto di Malgrate. Giocheranno gli alunni diversamente abili dei tre istituti insieme ai loro accompagnatori, con formazioni che vedranno in campo tre alunni e due accompagnatori per formazione. In campo anche gli arbitri del CSI che hanno dato la loro disponibilità all’iniziativa.

“Siamo felici che il nostro istituto, da anni è impegnato sul tema dell’inclusione, sia tra quelli pilota in Italia per questo progetto – è intervenuta la dirigente del Parini, Raffaella Crimella – una partecipazione che è ancora più gradita dopo tanto tempo di stop alle uscite a causa dell’emergenza sanitaria”.