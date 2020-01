Treni, affidabilità sopra di 3 volte al limite: bonus anche per febbraio

La linea Milano – Carnate – Lecco si conferma la peggiore della Lombardia

Ninno, portavoce dei pendolari: “Il peggio è che non vediamo uno spiraglio. Così è una vergogna”

LECCO – MERATE – Anche le linee lecchesi risultano tre le destinatarie del bonus febbraio. Trenord ha pubblicato infatti la lista delle tratte ferroviarie destinatarie dello sconto del 30% sul costo dell’abbonamento per il prossimo mese di febbraio.

Sono venticinque e tra queste figurano la S8 Milano – Carnate – Lecco, la Lecco – Molteno – Monza – Milano, altrimenti nota come Besanino, la Lecco – Molteno – Como, Lecco – Bergamo – Brescia e Bergamo – Carnate – Milano, la linea interrotta con la chiusura del ponte san Michele . Il diritto al bonus è stato acquisito tenendo conto del mancato rispetto degli standard di affidabilità del mese di settembre. Ovvero ritardi e soppressioni a cui i nostri pendolari sono purtroppo quotidianamente abituati.

Sconto del 30% sull’abbonamento di febbraio

Gli abbonati delle direttrici coinvolte potranno pertanto acquistare l’abbonamento mensile di febbraio 2020 con lo sconto del 30% oppure, nel caso di abbonamenti annuali, potranno richiedere il Bonus alla scadenza della validità del proprio abbonamento.

Esclusi dal bonus i pendolari della linea Tirano – Sondrio – Lecco – Milano che pur condividono da Lecco a Milano gli stessi disagi degli utenti della S 8. L’indice di affidabilità è sotto la soglia del 5% fissata da Trenord.

La S 8 si conferma peggiore linea della Lombardia

Entrando nel merito delle tratte lecchesi si scopre che l’indice di affidabilità della Lecco – Carnate – Milano è del 14,79%, ben lontano dalla soglia del 5% tollerato dall’indice di affidabilità. “E’ una vergogna – commenta amareggiato il portavoce del comitato dei pendolari del Meratese Francesco Ninno – . Ci confermiamo la peggiore linea della Lombardia e purtroppo non vediamo uno spiraglio. All’ultimo tavolo dei quadranti, avevo chiesto all’assessore Claudia Maria Terzi un incontro riservato alle linee più critiche. Speriamo che l’assessore si ricordi della promessa fatta in quell’occasione”.

Per quanto riguarda le altre linee, per il Besanino l’indice di affidabilità è del 8,2%, per la Bergamo – Carnate – Milano del 10,68%, per la Lecco – Molteno – Como del 9,71% mentre per la Lecco – Bergamo – rescia dell’11,68%.