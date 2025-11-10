Treni. Circolazione interrotta il prossimo week-end sulla linea Lecco-Sondrio-Tirano

Lavori di potenziamento infrastrutturale fra le stazioni di Lecco e Colico

Dalle ore 00.01 di venerdì 14 alle ore 23.59 di domenica 16 novembre 2025

LECCO – La circolazione ferroviaria sarà interrotta dalle ore 00.01 di venerdì 14 alle ore 23.59 di domenica 16 novembre 2025, fra le stazioni di Lecco e Colico per lavori di potenziamento infrastrutturale propedeutici alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 che saranno eseguiti da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). Il dettaglio delle modifiche al programma di circolazione dei treni è disponibile nelle stazioni, sul sito e sull’App di Trenord.