Treni, dal 14 giugno nuovo orario ferroviario. In Lombardia già 75 milioni di passeggeri nel 2026

A Palazzo Lombardia confronto tra l’assessore Franco Lucente, associazioni dei consumatori e rappresentanti dei comitati pendolari

Secondo i dati diTrenord, tra gennaio e aprile 2026 in Lombardia sono circolati 274mila treni regionali con oltre 75 milioni di passeggeri

LECCO – C’erano anche i rappresentanti dei pendolari lecchesi al tavolo convocato a Palazzo Lombardia dall’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente per fare il punto sul servizio ferroviario regionale e sulle modifiche all’orario ferroviario che entreranno in vigore dal prossimo 14 giugno.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati anche alcuni dati relativi al trasporto ferroviario regionale. Secondo quanto riferito da Trenord, tra gennaio e aprile 2026 in Lombardia sono circolati 274mila treni regionali, con oltre 75 milioni di passeggeri trasportati. Nel primo quadrimestre dell’anno l’utilizzo del treno è cresciuto del 9% rispetto allo stesso periodo del 2025, con incrementi che nei giorni festivi hanno raggiunto il 20%.

L’incontro, che ha coinvolto i rappresentanti dei viaggiatori e delle associazioni dei consumatori nominati nella Conferenza del Tpl – Trasporto pubblico locale, ha affrontato in particolare il tema dell’adeguamento dell’orario ferroviario, delle principali interruzioni delle reti e dell’andamento complessivo del servizio ferroviario lombardo.

Tra i partecipanti anche Francesco Ninno del Comitato pendolari del Meratese e Giorgio Dahò del Comitato pendolari Milano-Lecco, oltre a Marco Longoni di Assoutenti Lombardia, Bruno Lagrotteria di Udicon, Manuel Cairati del Comitato pendolari Gallarate-Milano, Franco Aggio dell’associazione Milano-Mortara-Alessandria e Andrea Mazzucotelli del Comitato viaggiatori Tpl nodo di Saronno.

“Come faccio ormai periodicamente da quando sono assessore ai Trasporti – ha spiegato Lucente – ho voluto incontrare i rappresentanti di viaggiatori e dei consumatori. Un confronto importante, uno scambio di informazioni prezioso per accogliere le esigenze e le istanze dei territori”.

L’assessore ha inoltre sottolineato come Regione Lombardia stia lavorando per garantire “il miglior servizio possibile ai cittadini”, anche alla luce dei numerosi interventi infrastrutturali previsti nei prossimi mesi.

“Segnali che dimostrano come il treno sia una scelta sempre più conveniente e consapevole per ogni tipo di spostamento”, ha concluso Lucente.