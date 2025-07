Treni. Dal 28 luglio si fermano Besanino e Lecco-Como. 50 bus sostitutivi

Il servizio sarà sospeso per consentire i lavori di potenziamento infrastrutturale

Tutte le info sul sito di Trenord

LECCO – Sarà un’estate di disagi per i pendolari e i viaggiatori delle linee ferroviarie fra Milano, Monza, Lecco e Como. Da lunedì 28 luglio a domenica 24 agosto, infatti, il servizio delle linee S7 Milano-Monza-Molteno-Lecco e Lecco-Como sarà interamente sospeso per consentire i lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da Rete Ferroviaria Italiana.

Per limitare i disagi, Trenord ha predisposto un ampio piano di trasporto alternativo, che prevede l’impiego di circa 50 corse giornaliere su bus nei giorni feriali, per un totale di oltre 50mila chilometri percorsi nell’arco del cantiere.

Come cambieranno i collegamenti

Linea S7 : tra Milano e Monza , i passeggeri potranno utilizzare i treni delle linee S8 Milano-Carnate-Lecco , S11 Rho-Milano-Como-Chiasso e RE8 Milano-Tirano (attualmente comunque sospesa nella tratta Lecco-Tirano).

Tra Monza e Lecco sarà attivo un servizio sostitutivo su bus , che effettuerà le fermate previste dalla linea S7.

Linea Lecco-Como: sarà sostituita da bus che collegheranno Lecco e Como Camerlata, con interscambio a Molteno. Per raggiungere Como San Giovanni, i viaggiatori potranno poi proseguire utilizzando i treni della linea S11.

Tutte le informazioni online

Gli orari dettagliati dei bus sostitutivi e ulteriori informazioni utili per viaggiare durante il periodo dei lavori sono disponibili sul sito trenord.it, nella sezione dedicata ai cantieri.

Un’estate dunque di pazienza per chi viaggia in treno sulle tratte interessate, con l’auspicio che i lavori infrastrutturali possano tradursi presto in un servizio più affidabile e moderno per pendolari e turisti.