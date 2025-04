Treni, domenica al via i lavori tra Calolzio e Monza. Ecco cosa cambia

Trenord: “I provvedimenti inizialmente previsti per la seconda fase sono stati rimodulati”

Confermata la fermata di Mandello per i treni diretti verso Milano. Sulla linea S8 i treni che circolano negli orari di punta della mattina e alcune corse serali effettueranno regolarmente tutte le fermate (comprese Airuno e Osnago)

MILANO – Dal 27 aprile al 21 giugno si svolgerà la seconda fase dei lavori di manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria tra Monza e Calolziocorte, su cui transitano le linee Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, S8 Milano-Carnate-Lecco e Milano-Carnate-Ponte San Pietro. Gli interventi, che sono finalizzati a potenziare l’infrastruttura e migliorare le performance di circolazione, comporteranno variazioni dei tempi di percorrenza.

Per consentire la regolarità del servizio durante i lavori, occorre sospendere temporaneamente alcune fermate delle linee che transitano lungo la tratta interessata. Resterà garantita la mobilità dei viaggiatori, con l’attivazione di servizi sostitutivi su bus e l’indicazione di itinerari alternativi.

In seguito al monitoraggio svolto durante la prima fase di lavori, avviata dal 18 marzo fino al 24 aprile, i provvedimenti inizialmente previsti per la seconda fase sono stati rimodulati. In particolare, è stato stabilito che i treni della Milano-Tirano in direzione Milano effettueranno regolarmente fermata a Mandello.

Sulla linea S8 la sospensione alternata delle fermate di Osnago e Airuno per i treni in direzione Milano, con una fermata ogni ora invece che ogni mezz’ora, non si attuerà su tutte le corse. I treni che circolano negli orari di punta della mattina e alcune corse serali effettueranno regolarmente tutte le fermate

Di seguito i dettagli sulle variazioni al servizio.

S8. Le corse in partenza da Lecco in direzione Milano non effettueranno alternativamente le fermate di Osnago (sospesa per le corse in partenza da Lecco al minuto .06 e in arrivo a Osnago al minuto .34) e Airuno (sospesa per le corse in partenza da Lecco al minuto .36 e in arrivo ad Airuno al minuto .51). Per i viaggiatori sarà attivato un servizio sostitutivo.

Effettueranno regolarmente fermata nelle stazioni le corse della fascia di punta della mattina e alcune corse serali.

Milano-Carnate-Ponte San Pietro. Le corse in direzione Milano non effettueranno la fermata di Arcore. Da e per Milano i viaggiatori potranno utilizzare le corse della linea S8.

Milano-Lecco-Sondrio-Tirano. Alcune corse subiranno lievi variazioni d’orario; saranno previste limitate sospensioni di fermata per singole corse. A differenza di quanto comunicato precedentemente, i treni verso Milano effettueranno regolarmente la fermata di Mandello.

I dettagli sulle modifiche al servizio ferroviario sono disponibili sul sito di Trenord, nella sezione “Cantieri”. Sulla pagina saranno pubblicate tutte le informazioni sul servizio sostitutivo su bus, in fase di definizione.