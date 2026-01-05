Treni. Guasto alle linea elettrica: ritardi e cancellazioni sulla linea Milano-Lecco-Tirano

Il guasto è avvenuto nella stazione di Sondrio
La circolazione dei treni è rallentata e si stimano ritardi fino a 30 minuti
LECCO – Mattinata difficile quella di oggi, 5 gennaio, sul fronte del trasporto ferroviario in particolare sulla linea Milano-Lecco-Tirano a causa di un guasto alla linea elettrica di RFI nella stazione di Sondrio. La circolazione dei treni è rallentata e si stimano ritardi fino a 30 minuti.
Per ridare regolarità al servizio è necessario modificare o cancellare il percorso dei seguenti treni:
Treni con variazione
- 10313 (SONDRIO 05:47 – LECCO 07:45) parte da COLICO
Treni cancellati
- 10290 (SONDRIO 05:20 – TIRANO 05:55)
- 2815 (TIRANO 06:10 – MILANO CENTRALE 08:40)
- 2813 (SONDRIO 05:28 – MILANO CENTRALE 07:40)
- 10308 (COLICO 06:42 – SONDRIO 07:26)
- 10315 (SONDRIO 06:51 – LECCO 08:45)
- 10316 (LECCO 09:15 – SONDRIO 11:10)
- 10319 (SONDRIO 08:47 – LECCO 10:45)
Il treno 2817 (TIRANO 06:58 – MILANO CENTRALE 09:40) effettua tutte le fermate fino a LECCO.
Il treno 2819 (TIRANO 08:41 – MILANO CENTRALE 10:40) effettua tutte le fermate intermedie tra SONDRIO a LECCO.
Previsto anche un bus alle 7.45 che parte da SONDRIO e arriva a LECCO che effettua tutte le fermate.
