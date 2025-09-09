Treni. Guasto nella stazione di Milano Porta Garibaldi, mattinata difficile per i pendolari

Ritardi, possibili variazioni di percorso e cancellazioni sulla linea Lecco-Carnate-Porta Garibaldi

Alle ore 8.20 Trenord ha comunicato che il guasto è stato risolto dai tecnici di Rfi

LECCO – Ritardi medi di 40 minuti, possibili variazioni di percorso e cancellazioni a causa di un guasto nella stazione di Milano Porta Garibaldi che, nella mattinata di oggi (9 settembre) ha causato problemi alla circolazione anche sulla linea ferroviaria Lecco-Carnate-Porta Garibaldi.

Una mattinata difficile per i pendolari lecchesi diretti a Milano anche se, alle ore 8.20, Trenord ha comunicato che il guasto è stato risolto dai tecnici di Rfi. Informazioni sull’andamento del treno in APP e Sito nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”.