Treni. Lavori tra Calolzio e Maggianico, circolazione sospesa nel week-end

Treni sospesi dalle 18 del 31 ottobre alle 5.30 del 3 novembre
Manutenzione straordinaria di Rfi sulla linea Lecco Bergamo/Milano
LECCO – Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS, eseguirà lavori di manutenzione straordinaria ad una travata metallica posta al km 26+747 sulla linea Lecco-Bergamo/Milano.
Per consentire l’operatività del cantiere sarà necessario sospendere la circolazione dei treni fra le stazioni di Calolziocorte e Lecco Maggianico dalle ore 18 di venerdì 31 ottobre alle ore 5.30 di lunedì 3 novembre 2025.
Il dettaglio delle modifiche al programma di circolazione dei treni è disponibile nelle stazioni, sul sito e sull’App di Trenord.