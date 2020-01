Trenord. Lavori tra Lecco e Airuno e un guasto, mattinata nera per i pendolari

E’ cominciata male la giornata per i pendolari

Segnalati ritardi e cancellazioni fin dal primo mattino

LECCO – Mattinata nera per i pendolari in viaggio verso Milano e Bergamo. Fin dall’alba di oggi, 28 gennaio, sono segnalati ritardi sulle linee ferroviarie a causa di alcuni lavori, i disagi sono poi aumentati per un guasto tra le stazioni di Arcore e Carnate con i ritardi che si sono presto moltiplicati.

“Per il proseguimento straordinario di lavori di manutenzione tra le stazioni di Lecco e di Airuno, la circolazione dei treni potrebbe subire variazioni di percorso e ritardi fino a 30 minuti – scriveva Trenord intorno alle 7 del mattino -. E’ stato previsto un servizio autobus che effettua spola tra le stazioni di Lecco e Calolziocorte-Olginate”.

Alla complicare una situazione già difficile, intorno alle 8.15, si è aggiunto anche un guasto tra le stazioni di Carnate e Arcore.

“Questa mattina i treni delle linee Milano-Carnate-Lecco, Milano-Sondrio-Tirano e Lecco-Bergamo hanno subito forti ritardi per il protrarsi dei lavori di manutenzione notturna all’infrastruttura per un inconveniente tecnico a un mezzo d’opera – ha poi fatto sapere Trenord alle 9.30 circa – Alle 7.10 circa Rfi ha riattivato la circolazione su un solo binario. Questo ha provocato, durante la sospensione, ritardi fino a 100 minuti, mentre 7 regionali sono stati cancellati e 4 limitati nel percorso. Numeri in aumento per i forti ritardi che renderanno necessarie ulteriori variazioni. Alle ore 8.15 circa un altro guasto tra le stazioni di Carnate Usmate e Arcore ha ulteriormente rallentato i treni con ritardi di circa 20 minuti. Un servizio bus sostitutivo tra Lecco e Carnate è rimasto attivo fino alle ore nove”.

Tirano-Sondrio-Milano

28/01/2020 09:17 – Il treno 2555 (COLICO 06:10 – MILANO CENTRALE 08:07) viaggia con 91 minuti di ritardo per il protrarsi dei lavori di manutenzione programmati da RFI.

28/01/2020 09:07 – Si informa che il treno 5255 (SONDRIO 07:47 – LECCO 09:45) sta viaggiando con 13 minuti di ritardo per il protrarsi dei lavori di manutenzione programmati da RFI.

28/01/2020 09:06 – AGGIORNAMENTO Il treno 2554 (MILANO CENTRALE 08:20 – TIRANO 10:52) è partito e viaggia con 81 minuti di ritardo per il protrarsi dei lavori di manutenzione programmati da RFI.

Lecco-Carnate-Milano