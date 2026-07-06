Treni. Lecco-Bergamo, lavori di RFI: stop ai treni tra Calolziocorte e Ponte San Pietro

Di
-
Tempo di lettura: < 1 minuti

Dal 17 luglio al 2 agosto sospensione della circolazione ferroviaria e modifiche al servizio dei treni regionali

Intervento di rinnovo dei binari e di prolungamento del marciapiede nella stazione di Ambivere

LECCO – Rete Ferroviaria Italiana (RFI), società del Gruppo FS, ha programmato una serie di lavori di manutenzione infrastrutturale sulla linea ferroviaria Lecco-Bergamo, che comporteranno modifiche alla circolazione dei treni regionali.

Gli interventi riguarderanno il rinnovo dei binari e il prolungamento del marciapiede nella stazione di Ambivere, opere finalizzate a migliorare l’efficienza e la funzionalità dell’infrastruttura ferroviaria.

Per consentire lo svolgimento delle attività di cantiere sarà necessario interrompere la circolazione ferroviaria nel tratto compreso tra Calolziocorte e Ponte San Pietro.

La sospensione del servizio entrerà in vigore dalle ore 00.01 di venerdì 17 luglio e resterà attiva fino alle ore 23.59 di domenica 2 agosto 2026.

Le modifiche interesseranno i treni regionali che percorrono la linea Lecco-Bergamo.

RFI informa che il dettaglio completo delle variazioni al programma di circolazione è disponibile presso le stazioni ferroviarie, sul sito internet di Trenord e sull’App Trenord, dove i viaggiatori potranno consultare gli aggiornamenti relativi ai collegamenti interessati dai lavori.

Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.

Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.

AGGIUNGI ORA