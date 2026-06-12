Treni, Lecco-Bergamo: lavori in ritardo, apertura rinviata al 2027

L’avanzamento complessivo delle opere si attesta intorno al 25%
LECCO – Si allungano i tempi per il completamento dei lavori sulla linea ferroviaria Lecco-Bergamo. La riapertura dell’infrastruttura, inizialmente prevista entro la fine del 2026, è stata posticipata al 2027 a causa dei ritardi accumulati nei cantieri legati al raddoppio della tratta tra Ponte San Pietro e Bergamo.
Secondo gli aggiornamenti forniti da Rete Ferroviaria Italiana nel corso di un’audizione davanti alla Commissione speciale PNRR del Consiglio regionale della Lombardia lo scorso lunedì 8 giugno, l’avanzamento complessivo delle opere si attesta intorno al 25%, una percentuale che rende ormai irrealistico il rispetto del cronoprogramma originario. Tra le principali criticità figurano la complessità degli interventi e le difficoltà riscontrate nell’organizzazione dei lavori.
Lo slittamento avrà conseguenze anche sui futuri collegamenti ferroviari con l’aeroporto di Orio al Serio, legati al completamento del potenziamento della rete bergamasca. Pendolari e viaggiatori dovranno quindi continuare a fare affidamento sui servizi sostitutivi ancora per diversi mesi.
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