Treni. Lecco-Tirano, lavori in linea con il cronoprogramma

Il Mit: Completamento entro l’inizio delle Olimpiadi invernali

“A regime un treno per Milano ogni 30 minuti”

LECCO – In risposta a un’interrogazione scritta sui lavori lungo la linea ferroviaria Lecco-Colico-Tirano, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito aggiornamenti sul potenziamento e ammodernamento della tratta.

Sulla base delle informazioni di Rete Ferroviaria Italiana e Trenord, gli interventi sono in linea con il cronoprogramma e mirano a migliorare significativamente l’accessibilità e la frequenza dei servizi, con un completamento previsto prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

I lavori riguardano, in particolare, l’efficientamento della configurazione dei binari di stazione (PRG), la realizzazione e l’adeguamento dei sottopassi e dei marciapiedi, la velocizzazione degli itinerari e la revisione delle condizioni impiantistiche per movimenti simultanei. Gli interventi prioritari si concentrano sugli impianti di Mandello e Lierna, che si integrano con quelli già avviati a Bellano e Ponte in Valtellina.

Sono programmati anche lavori nelle stazioni di Colico, Lecco, Sondrio e Tirano, volti a riqualificare il Fabbricato Viaggiatori, le aree esterne degli scali e adeguarli alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI) per le persone a mobilità ridotta. A tal proposito, si ricorda che tutte le stazioni di nuova realizzazione o soggette a rinnovo devono tenere conto di queste esigenze per garantire la piena accessibilità.

Per quanto riguarda i lavori sulla linea ferroviaria, è prevista la soppressione di alcuni passaggi a livello e l’installazione di nuove tecnologie per la diffusione sonora delle informazioni, anche in vista delle Olimpiadi invernali. “Si conferma che il completamento di questi interventi è previsto entro l’inizio dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Essi consentiranno un miglioramento della tratta tale da programmare un treno tra Milano e Tirano ogni 30 minuti, garantendo maggiore regolarità su tutta la linea e l’incremento dei servizi per la Valtellina” fanno sapere dal Ministero.

Per minimizzare i disagi, lo scorso 12 febbraio la Regione Lombardia ha indetto una riunione alla quale hanno partecipato Trenord, Rete Ferroviaria Italiana, le società del TPL, la Provincia di Lecco, gli amministratori locali e gli interlocutori economici e turistici del territorio. L’incontro si è evoluto nei mesi successivi in un tavolo di coordinamento stabile, con l’obiettivo di definire e ottimizzare i percorsi e le fermate degli autobus, in considerazione della limitata capacità della viabilità ordinaria.

“Al fine di assicurare la massima capacità di trasporto, è stato istituito un servizio continuativo di bus lungo la sponda del lago (Lecco-Colico) con frequenza di 15 minuti. Inoltre, il traffico a lunga distanza (per Sondrio e la Valtellina) è stato separato, servito da bus diretti via superstrada. Questi servizi, attestati a Lecco in via Balicco, non effettuano fermate intermedie tra Lecco e Colico, poiché interessano le Strade Statali n. 36 e 38. Pertanto, per garantire i collegamenti necessari tra le stazioni di Lecco e Colico, è attivo un servizio navetta sulla Strada Provinciale n. 27 dalle 5.00 alle 22.00, con una frequenza di 15 minuti e fermate in tutte le località”.

Le navette Lecco-Colico sono inoltre prolungate sino a Chiavenna, con fermate in tutte le località, per sostituire i treni della linea R11 (Colico-Chiavenna). Le partenze e gli arrivi a Lecco sono programmati con cadenza oraria ai minuti 10′, 25′, 40′ e 55′, con attestazione sul piazzale antistante la stazione di Lecco.

Per la linea R13 (Colico-Sondrio), sono previste sostituzioni puntuali con autobus a cadenzamento orario in corrispondenza a Colico con le navette Colico-Lecco. Per la linea R12 (Sondrio–Tirano), sono previste sostituzioni dei treni con autobus per garantire le corrispondenze a Sondrio con i servizi sostitutivi della linea RE8 (Tirano–Sondrio–Lecco–Milano).

“La decisione di eseguire i lavori nel periodo estivo è stata presa in base all’analisi dei dati di frequentazione, per minimizzare l’impatto sui pendolari”.

Sicurezza e gestione del traffico: il Prefetto di Lecco ha convocato un apposito tavolo per pianificare, con il supporto degli enti istituzionali interessati, eventuali ulteriori azioni a presidio della regolarità e della sicurezza della circolazione stradale. Durante le riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono state definite iniziative per rafforzare i servizi di vigilanza e controllo sul territorio.

“Secondo quanto riferito dal Prefetto di Lecco – fanno sapere dal Mit – sono stati effettuati servizi ‘ad Alto Impatto’ nelle zone a maggiore affluenza turistica. Ad oggi, in queste attività, non sono state riscontrate criticità nell’esecuzione dei servizi sostitutivi. In ogni caso, vista la particolare morfologia del territorio e la tipologia delle infrastrutture stradali, è stato concordato un insieme di misure per prevenire e ridurre i disagi per gli utenti. Tra queste, l’incremento dei servizi di vigilanza e controllo da parte delle Forze di Polizia, la rimozione dei cantieri durante i fine settimana estivi e nei giorni feriali con maggiore afflusso veicolare, fermo restando lo stato di preallerta del Comitato Operativo di Viabilità per la stagione estiva”.