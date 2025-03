Treni. Linea Milano-Lecco-Tirano: “A febbraio indice di puntualità oltre l’87%”

L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente commenta i dati Trenord

“Servizio in netto miglioramento grazie alla soluzione di problemi infrastrutturali”

LECCO – “I numeri rilevati nel 2025 dimostrano come il servizio ferroviario sulla linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano sia in evidente miglioramento”. È quanto afferma l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, commentando i dati di Trenord riguardanti l’andamento del servizio ferroviario sulla linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano.

“L’indice di puntualità ai 5 minuti – afferma Lucente – a febbraio è aumentato all’87,4%, oltre 6 punti in più rispetto allo stesso mese del 2024. Una puntualità che sale al 91% entro i 7 minuti e al 95% ai 10 minuti. Sempre a febbraio, i treni totali circolati sulla linea sono stati 1846 e delle 20 soppressioni totali, ben 13 sono state causate dagli scioperi del settore trasporti”.

“Si tratta di numeri molto positivi – prosegue – raggiunti grazie al continuo monitoraggio della linea da parte dei tecnici di Trenord e RFI e alla soluzione di alcuni rallentamenti sulla linea. Troppo spesso, infatti, problemi infrastrutturali come guasti tecnici e ai passaggi a livello, hanno influito negativamente sul servizio offerto e sulle performance del materiale rotabile”.

“Sono abituato a lavorare duramente per il bene dei cittadini – aggiunge l’assessore regionale – confrontandomi quotidianamente con tecnici e dirigenti per risolvere le difficoltà. Alla luce di questi dati, non credo proprio che la Milano-Lecco-Sondrio-Tirano si possa definire tra le peggiori della Lombardia in tema di puntualità, ma sono comunque consapevole che occorra impegnarsi ancora di più per rendere la tratta sempre più competitiva. Sono queste le sfide più stimolanti e i numeri dimostrano che siamo sulla strada giusta”.

“Da parte di Regione Lombardia, Trenord e RFI – continua – l’impegno è continuo e quotidiano per fornire un’offerta ferroviaria adeguata alle esigenze dei pendolari. Solo un confronto costruttivo e oggettivo su dati e cifre relative all’andamento del servizio ferroviario, permette di fornire un reale contributo all’ottimizzazione e alla razionalizzazione del sistema trasportistico lombardo. Il resto è solo mera propaganda dannosa e pericolosa, utile solo a diffondere messaggi fuorvianti”.