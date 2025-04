Treni, Lucente: “Puntualità in aumento, anche grazie alle manutenzioni”

Trenord punta a un servizio più efficiente per i pendolari

“Quotidianamente Trenord a rotazione manda in manutenzione 9 treni elettrici”

LECCO – Nell’ultimo semestre (settembre 2024 – febbraio 2025), su 380 mila treni circolati, la puntualità entro i 5 minuti è aumentata di 10 punti percentuali, passando dal 74,5% all’84,2%, secondo i dati diffusi da Trenord.

“Un chiaro segnale dello sforzo congiunto – sottolinea l’assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente – per offrire ai viaggiatori un servizio sempre più adeguato e confortevole. Questo trend positivo è certamente il risultato anche dell’introduzione continua di nuovi treni e della costante attività di manutenzione”.

La manutenzione del materiale rotabile è per noi una priorità fondamentale – aggiunge Lucente – e per questo Trenord dedica quotidianamente 800 persone a questa attività, distribuite su 6 impianti in tutta la Lombardia: Milano Fiorenza, Novate Milanese, Camnago (MB), Cremona, Iseo (BS) e Lecco”.

“In questi impianti – aggiunge l’assessore – l’azienda svolge le attività di manutenzione, che prevedono rientri periodici dei treni, anche quelli nuovi, per gli interventi programmati dai piani dei costruttori e dalla normativa di sicurezza ferroviaria. Quotidianamente Trenord a rotazione manda in manutenzione 9 treni elettrici (5 Caravaggio e 4 Donizetti) per le attività di manutenzione preventiva, manutenzione correttiva, riparazione da atti vandalici e retrofit. Si tratta di interventi fisiologici, programmati nel tempo o necessari a seguito di guasti, che certo non inficiano il servizio”.

“Si tratta di interventi manutentivi che rappresentano una garanzia per i pendolari e per il personale viaggiante, che così potranno avere a disposizione treni sempre moderni, efficienti e meccanicamente perfetti. I dati dei rientri dei treni nuovi della flotta di Trenord sono assolutamente negli standard; il numero di 9 treni al giorno fermi per manutenzione rappresenta la corretta media per una flotta delle dimensioni di quella del servizio ferroviario lombardo” commenta l’assessore.

Inoltre, Lucente aggiunge: “Attualmente sono fuori servizio 8 treni a causa di incidenti che richiedono riparazioni superiori ai 12 mesi, tra cui alcuni treni nuovi. Ad esempio, un ‘Caravaggio’ coinvolto nell’urto con un container in seguito all’incidente tra due treni merci al bivio Seveso il 13 settembre; un ‘Donizetti’ che ha impattato con un’automobile il 24 aprile 2024; un altro ‘Caravaggio’ che ha investito un attrezzo da lavori sui binari il 22 marzo 2024; e un altro ‘Caravaggio’ che ha investito un gregge di pecore il 1° ottobre 2024”.

“Tutte le altre ricostruzioni, anche da parte di esponenti della minoranza regionale – conclude l’assessore regionale ai Trasporti – sono mere fantasie e non fanno altro che alimentare polemiche sterili e francamente inutili”.