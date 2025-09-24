Treni. Mattinata di ritardi e cancellazioni per alcuni lavori tra Porta Garibaldi e Greco Pirelli

Mattinata difficile sulle linee Lecco – Carnate – Porta Garibaldi e Lecco – Molteno – Monza – Milano

Ritardi fino a 30 minuti e, per ridare regolarità al servizio, è necessario modificare o cancellare il percorso alcuni treni

LECCO – Mattinata difficile per i pendolari diretti a Milano in treno a causa di alcuni disagi che riguardano le linee S8 (Lecco – Carnate – Milano Porta Garibaldi) e S7 (Lecco – Molteno – Monza – Milano). La circolazione è rallentata a causa di lavori di manutenzione in corso tra le stazioni di Milano Porta Garibaldi e Milano Greco Pirelli.

Si registrano ritardi fino a 30 minuti e, per ridare regolarità al servizio, è necessario modificare o cancellare il percorso alcuni treni. Maggiori informazioni sull’andamento del treno sulla APP e Sito nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”.