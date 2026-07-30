Treni. Modifiche alla circolazione sulla linea Milano-Lecco per lavori

Dal 21 al 23 e dal 28 al 30 agosto

Fra le stazioni di Calolziocorte e Carnate, interessati i treni regionali

CALOLZIOCORTE – Rete Ferroviaria Italiana (società del Gruppo FS) eseguirà interventi di manutenzione alla travata posta al km 25+860 sulla linea Milano-Lecco.

Per consentire l’operatività dei cantieri sarà necessario sospendere la circolazione dei treni fra le stazioni di Calolziocorte e Carnate dalle ore 00:20 di venerdì 21 alle ore 23:59 di domenica 23 e dalle ore 00:20 di venerdì 28 alle ore 23:59 di domenica 30 agosto 2026.

Il dettaglio delle modifiche al programma di circolazione dei treni è disponibile nelle stazioni, sul sito e sull’App di Trenord.