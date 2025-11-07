Treni. Nuovo guasto sulla linea Tirano-Lecco-Milano, disagi in mattinata

Guasto a un passaggio a livello tra le stazioni di Ardenno Masino e S. Pietro Berbenno

Intervento di ripristino da parte dei tecnici del gestore della rete RFI

LECCO – Un nuovo guasto (fortunatamente risolto intorno alle 8.30) sulla linea Tirano-Sondrio-Lecco-Milano nella mattinata di oggi, venerdì 7 novembre.

La circolazione della direttrice è rallentata per le ripercussioni di un guasto a un passaggio a livello tra le stazioni di Ardenno Masino e S. Pietro Berbenno (in provincia di Sondrio) che ha richiesto un intervento di ripristino da parte dei tecnici del gestore della rete RFI.

Treni cancellati: