Treni. Passo avanti verso l’elettrificazione della Como-Lecco

In Regione approvato odg per garantire il finanziamento e la realizzazione del lotto 2 dell’opera

LECCO – Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato, nell’ambito della sessione di assestamento di bilancio 2025–2027, un ordine del giorno che impegna la Giunta ad attivarsi con forza nei confronti del Governo e di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per garantire il finanziamento e la realizzazione del Lotto 2 – tratta Molteno–Lecco, parte fondamentale del progetto di elettrificazione della linea ferroviaria Como–Lecco.

“Parliamo di un’opera strategica per l’intera area insubrica, che non solo potenzierà l’intermodalità del trasporto pubblico regionale, ma renderà anche possibile un collegamento elettrificato tra i capoluoghi di Como e Lecco, favorendo la sostenibilità ambientale, l’integrazione transfrontaliera e un turismo più accessibile,” ha dichiarato Giacomo Zamperini, firmatario dell’ordine del giorno approvato dal consiglio “Il completamento del secondo lotto è la naturale prosecuzione dell’intervento già avviato sulla tratta Albate Camerlata–Molteno e rappresenta un tassello chiave per un sistema ferroviario moderno ed efficiente”.

Il progetto complessivo di elettrificazione, promosso da RFI, è suddiviso in due fasi:

· Lotto 1 – Albate Camerlata–Molteno, già approvato in Conferenza dei Servizi, con un costo stimato di 98 milioni di euro.

· Lotto 2 – Molteno–Lecco, per il quale è stato completato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e si prevede un costo a vita intera di circa 69,2 milioni di euro, ma al momento mancano le risorse per avviare la Conferenza dei Servizi.

“Occorre uno sforzo condiviso per sbloccare i fondi necessari e rispettare il cronoprogramma che prevede l’avvio dei lavori entro dicembre 2026,” ha aggiunto Zamperini.

Il completamento della linea elettrificata, che oggi è a binario unico e non elettrificata, oltre a migliorare la regolarità e la qualità del servizio ferroviario regionale (Como–Molteno, Como–Lecco e linea suburbana S7), permetterebbe una piena interoperabilità con il sistema ferroviario svizzero, in coerenza con i successi già ottenuti dal servizio transfrontaliero TILO, che nel 2024 ha raggiunto 24,1 milioni di passeggeri annui con un tasso di puntualità del 94,2%.

Durante l’incontro annuale della Comunità di lavoro Regio Insubrica (10 luglio 2025), il progetto è stato indicato come priorità strategica condivisa tra Regione Lombardia, il Gran Consiglio del Cantone Ticino e la Regione Piemonte.

“Superare confini e barriere non è più un sogno, ma un impegno concreto che Regione Lombardia intende portare avanti nel segno dell’Alleanza dei laghi – conclude Zamperini –. Il completamento della tratta Molteno–Lecco è un tassello fondamentale per rafforzare il collegamento tra Como, Lecco e il Canton Ticino. Con una visione unitaria dei territori lacustri e prealpini, possiamo chiudere l’anello ferroviario sotto le Alpi e gettare le basi per una mobilità transfrontaliera moderna, sostenibile ed efficiente per cittadini, pendolari e turisti.”