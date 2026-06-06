Treni, per lavori modifiche sulla linea Como-Lecco e sulla Milano Lecco via Molteno

Dal 7 giugno al 5 luglio circolazione sospesa tra Triuggio e Lecco (linea S7) e Como-Molteno-Lecco per lavori infrastrutturali

Previsti bus sostitutivi

MILANO – Per lavori infrastrutturali di potenziamento e manutenzione della rete ferroviaria svolti da RFI, dal 7 giugno al 5 luglio sarà interrotta la circolazione dei treni fra Triuggio e Lecco, sulla linea S7 Milano-Molteno-Lecco, e sarà sospeso il servizio sulla Como-Molteno-Lecco.

Per i viaggiatori saranno previsti bus sostitutivi – per un servizio di 57mila km programmati – e itinerari alternativi in treno. Nei giorni dei lavori personale di Assistenza&Controllo, Security e di operatori di biglietteria Trenord sarà presente nelle stazioni di Triuggio e Lecco, per l’assistenza ai clienti.

Nel corso del 2026, la linea S7 sarà interessata da un ulteriore cantiere: per lavori connessi alla realizzazione di Pedemontana, dal 7 settembre per un anno sarà sospesa la circolazione dei treni fra Triuggio e Villasanta.

Le informazioni sugli orari di treni e bus sono disponibili nella sezione “Cantieri” su trenord.it e App Trenord, su cui saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti.

7 giugno-5 luglio: sospesa circolazione Triuggio-Lecco e Como Camerlata-Molteno

Per lavori infrastrutturali svolti da RFI, dal 7 giugno al 5 luglio sarà sospesa la circolazione dei treni fra Triuggio e Lecco, sulla linea S7 Milano-Molteno-Lecco, e sulla linea Como-Molteno-Lecco.

Sulla linea S7 i treni circoleranno fra Milano e Triuggio; fra Triuggio e Lecco sarà attivo un servizio sostitutivo su bus. Sulla linea Como-Lecco circoleranno bus sostitutivi fra Como Camerlata e Molteno; fra Molteno e Lecco i viaggiatori potranno utilizzare i bus sostitutivi già attivi per la linea S7.

Da e per Como Camerlata i passeggeri potranno spostarsi sulle corse della linea S11, che collega la stazione a Como San Giovanni, o della linea Milano Cadorna-Saronno-Como Lago.

7 settembre 2026-agosto 2027: sospesa circolazione Triuggio-Villasanta

Per lavori connessi alla realizzazione di Pedemontana, dal 7 settembre 2026 per circa un anno sarà sospesa la circolazione dei treni fra Triuggio e Villasanta, sulla linea S7 Milano-Molteno-Lecco.

Fra Triuggio e Lecco circoleranno regolarmente i treni; fra Milano e Villasanta viaggeranno i treni, con un’offerta di una corsa ogni ora.

Saranno previsti bus sostitutivi sull’itinerario Triuggio-Villasanta, per i viaggiatori diretti alle fermate intermedie di Buttafava, Biassono Lesmo, Macherio Canonica, e sul tragitto Triuggio-Arcore, per consentire ai passeggeri l’interscambio ad Arcore con la linea S8 Milano-Carnate-Lecco. Sarà inoltre ripristinato nei giorni feriali il servizio ferroviario sulla linea Seregno-Carnate, con fermate a Macherio Sovico e Lesmo.