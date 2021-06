Nuovi treni “Caravaggio” sulle linee Milano-Brescia-Verona e Milano-Carnate-Lecco

Sulla linea lecchese ne entreranno in funzione quattro, a partire da domenica

LECCO – Da domenica prossima, 13 giugno, sulle linee Milano-Brescia-Verona e S8 Milano-Carnate-Lecco, entreranno in servizio nuovi treni ‘Caravaggio’. Prosegue il rinnovo del materiale rotabile finanziato da Regione Lombardia con 2 miliardi di euro per l’acquisto di 222 nuovi convogli, 25 dei quali sono già in servizio sulle linee lombarde. Lo fa sapere Regione Lombardia.

Da domenica ed entro la fine della settimana sulla S8 Milano-Carnate-Lecco entreranno progressivamente in servizio quattro convogli Caravaggio, che aggiungendosi a un quinto già in circolazione porteranno a 49 il numero complessivo delle corse effettuate sulla linea con treni di ultima generazione ad alta capacità. Per rispondere alle esigenze della linea S8 – ad alta frequentazione – otto corse sulla linea saranno effettuate da convogli Caravaggio in doppia composizione, per un numero complessivo di otto carrozze e fino a 890 posti a sedere.

L’ampia disponibilità di posti offerta dai nuovi convogli si accompagna a un ambiente di viaggio confortevole – grazie a sistemi di climatizzazione autoregolati e di illuminazione LED, prese elettriche e USB utili per la ricarica dei dispositivi mobili – e accessibile. I treni sono dotati di soluzioni audio e video per l’informazione a bordo e di 50 telecamere per la videosorveglianza.