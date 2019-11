Treni: ritardi e cancellazioni, inizia male la settimana per i pendolari

Disagi per chi deve raggiungere Milano

Guasto agli impianti a Milano Greco Pirelli

LECCO – E’ cominciata malissimo la settimana per i pendolari a causa dei ritardi e cancellazioni che si sono registrati a partire dalle 6 di questa mattina, lunedì, sulle linee ferroviaria Lecco – Carnate – Milano e sulla Tirano – Sondrio – Lecco.

“Treno per Milano Porta Garibaldi delle 7.07 cancellato. Siamo in attesa del successivo, 7.37, che ha già maturato 20 minuti di ritardo – racconta una pendolare -. La gente perde tempo, soldi (perché accumula ritardi al lavoro) senza contare lo stress”.

Sul sito di Trenord vengono segnalati “possibili ritardi fino a circa 30 minuti, limitazioni e variazioni a causa di un guasto agli impianti, di competenza Rfi, che regolano la circolazione ferroviaria, a Milano Greco Pirelli. I tecnici sono al lavoro per risolvere il guasto lungo la linea”. Per la situazione in tempo reale è possibile accedere al sito di Trenord.