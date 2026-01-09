Treni. Scioperi sabato 10 e lunedì 12 gennaio, possibili ripercussioni in Lombardia

Dalle 21 di venerdì 9 alle 21 di sabato 10 sciopero nazionale Cub Trasporti-Sgb; per l’intera giornata di lunedì 12 sciopero Orsa

Negli orari 6-9 e 18-21 viaggeranno i treni indicati negli elenchi dei servizi garantiti; informazioni su trenord.it e App

LECCO – Nei prossimi giorni il servizio ferroviario lombardo sarà interessato da due scioperi: dalle ore 21 di venerdì 9 alle ore 21 di sabato 10 gennaio è stato indetto dai sindacati Cub Trasporti e Sgb uno sciopero nazionale, in seguito all’omicidio del capotreno avvenuta lo scorso 5 gennaio nei pressi della stazione di Bologna.

Per l’intera giornata di lunedì 12 gennaio saranno possibili le ripercussioni di uno sciopero proclamato dal sindacato Orsa dalle ore 3 di lunedì 12 alle ore 2 di martedì 13 gennaio.

In entrambe le giornate, nelle fasce orarie 6-9 e 18-21 viaggeranno i treni indicati negli elenchi dei servizi garantiti disponibili su trenord.it e App.

Saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per le corse del servizio aeroportuale non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

Le informazioni sulla circolazione saranno disponibili sul sito Trenord e tramite gli aggiornamenti in “real-time” sull’App. Si invitano i passeggeri a prestare attenzione agli annunci sonori e ai monitor di stazione.