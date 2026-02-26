Treni. Sciopero nazionale il 27 e 28 febbraio, possibili disagi anche in Lombardia

Mobilitazione dei sindacati Cub Trasporti e Sgb dalle ore 21 del 27 febbraio alle ore 20.59 del 28 febbraio

Sabato 28 febbraio saranno in vigore le fasce orarie di garanzia

LECCO – I sindacati Cub Trasporti e Sgb hanno indetto uno sciopero nazionale dalle ore 21 del 27 febbraio alle ore 20.59 del 28 febbraio che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia.

Venerdì 27 febbraio, domani, viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 21 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22. Sabato 28 febbraio saranno in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 e dalle ore 21 durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti”.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per la linea RE54. (Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.)

per la linea RE54. (Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.) Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

“Sul sito e sulla App Trenord saranno comunicati aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione. Invitiamo infine a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni che alle informazioni in scorrimento sui monitor”.