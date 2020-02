Treni: solo il 40% di passeggeri lunedì. Annunciati tagli alle corse

Affluenza al 40% sui treni rispetto ai normali flussi di viaggiatori

E’ l’effetto del Coronavirus e della chiusura di scuole e università

LECCO – Oggi sui treni lombardi è stata rilevata un’affluenza pari al 40% di quella ordinaria, che conta ogni giorno oltre 820mila viaggiatori. Lo fa sapere Trenord al termine della giornata di lunedì, annunciando delle misure in vigore per i prossimi giorni.

“In seguito a questa sensibile diminuzione, dovuta alla sospensione delle attività di atenei, scuole e diverse imprese e per favorire le operazioni di sanificazione dei convogli, secondo quanto stabilito dalle Autorità sanitarie – spiegano da Trenord – da martedì 25 febbraio il servizio di Trenord sarà rimodulato”.

Tra le linee che subiranno modifiche, con la riduzione delle corse, c’è anche la Milano-Sondrio-Tirano di passaggio anche da Lecco. “Tutte le informazioni sui provvedimenti – spiegano dalla società – sono disponibili nelle pagine di ogni direttrice sul sito trenord.it e sull’App Trenord”.

In particolare, su rete Ferrovienord sono previste le seguenti modifiche:

le corse della linea S2 Milano Rogoredo-Passante-Mariano Comense non saranno effettuate. I viaggiatori utilizzano i treni della linea S4.

le corse della linea S12 Melegnano-Milano Bovisa non saranno effettuate

il servizio della linea S3 Saronno-Milano Bovisa-Milano Cadorna sarà sospeso dalle ore 9 alle ore 22. I viaggiatori utilizzano i treni della linea S1. subiranno modifiche con la riduzione di alcune corse anche le linee S9 Saronno-Seregno-Albairate; Milano Cadorna-Novara Nord; Milano Cadorna-Varese-Laveno; Milano Cadorna-Como Lago; S4 Milano Cadorna-Camnago

Su rete RFI subiranno modifiche – con la riduzione di alcune corse – le seguenti linee:

Milano-Bergamo via Treviglio; Milano-Sondrio-Tirano; Milano-Brescia-Verona; Milano-Mortara-Alessandria; S11 Milano-Como San Giovanni; Milano-Cremona via Treviglio; Cremona-Mantova; Cremona-Brescia; S5 Varese-Milano-Treviglio.

In adempimento di quanto previsto dall’ordinanza regionale, prosegue la sospensione delle fermate di Codogno, Maleo, Casalpusterlengo. I treni della linea Milano-Piacenza non effettuano fermata a Codogno e Casalpusterlengo; i treni della Mantova-Cremona-Milano non fermano a Codogno. Sulle linee Pavia-Codogno e Cremona-Codogno il servizio è parzialmente sospeso.