Treni. Sulla linea Milano-Lecco arriva il nuovo Caravaggio

La regione investe 1,6 miliardi per il rinnovo della flotta

E’ partita lunedì mattina alle ore 6.06 la prima corsa del nuovo treno

LECCO – E’ partita lunedì mattina alle ore 6.06 da Lecco in direzione Milano Porta Garibaldi la prima corsa del nuovo treno Caravaggio sulla linea S8 Milano Porta Garibaldi-Carnate-Lecco. Il convoglio ad alta capacità di Trenord effettua sulla linea 12 corse giornaliere anche il sabato e nei festivi.

L’investimento della regione

“Il Caravaggio sulla Milano-Lecco via Carnate – commenta l’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi – si affianca agli altri nuovi convogli che stanno iniziando a circolare sulle linee lombarde. La S8 in particolare è una linea molto frequentata che necessitava di rinnovare il materiale rotabile: questo processo da oggi è concretamente iniziato. Da qui ai prossimi 3 anni entreranno in servizio complessivamente 176 treni nuovi acquistati da Regione Lombardia con un investimento di 1,6 miliardi di euro. L’operazione consentirà di svecchiare progressivamente la flotta: immettere sulla rete nuovi convogli significa diminuire i disagi per gli utenti derivanti dalla vetustà del materiale rotabile. In generale, i nuovi treni saranno gradualmente allocati in tutte le province della Lombardia, compatibilmente con i tempi tecnici di realizzazione e messa in esercizio”.

Le caratteristiche del Caravaggio

Circolando in una composizione di cinque carrozze con 598 posti a sedere, Caravaggio offre ai passeggeri della linea S8 un ambiente di viaggio confortevole – grazie a sistemi di climatizzazione autoregolati e di illuminazione Led, prese elettriche e Usb utili per la ricarica dei dispositivi mobili – e accessibile. Il convoglio è dotato di soluzioni audio e video per l’informazione a bordo e di 50 telecamere per la videosorveglianza.

Le corse del treno Caravaggio