Treni TILO, oltre 25 milioni di passeggeri nel 2025 tra Ticino e Lombardia

Regione Lombardia ha destinato 403 milioni di euro al potenziamento dei servizi ferroviari transfrontalieri

Giacomo Zamperini: “Urge completare l’elettrificazione della linea Como-Lecco”

LECCO – Oltre 25 milioni di passeggeri hanno viaggiato nel 2025 sui treni TILO (Treni Regionali Ticino–Lombardia), con un aumento del 3,7% rispetto all’anno precedente. Di questi, più di 5 milioni hanno effettuato spostamenti diretti tra Lombardia e Canton Ticino, confermando l’importanza dei collegamenti ferroviari transfrontalieri per lavoro, studio e tempo libero.

A commentare i dati è Giacomo Zamperini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Rapporti con la Svizzera. “Il successo dei treni TILO dimostra quanto sia fondamentale potenziare i collegamenti tra Lombardia e Svizzera. Questi servizi non sono solo una scelta di comodità, ma un’opportunità concreta per rafforzare l’intermodalità regionale e sostenere lavoratori, studenti e imprese”.

Regione Lombardia ha destinato 403 milioni di euro al potenziamento dei servizi ferroviari transfrontalieri, con l’acquisto di 16 nuovi treni destinati ai servizi Regio Express, di cui sette per la linea RE80 Milano–Como–Locarno, che continua a registrare una domanda crescente.

Zamperini ha inoltre sottolineato l’urgenza di completare l’elettrificazione della linea Como–Lecco, in particolare nel tratto Molteno–Lecco. “La parte pedemontana del territorio merita maggiore autonomia rispetto al tradizionale Milano-centrismo del sistema ferroviario. Completare il tratto Molteno–Lecco è un tassello strategico per garantire piena interoperabilità con TILO e migliorare la mobilità dei cittadini. Sarebbe folle non completarlo: ora dobbiamo assicurarne finanziamento e realizzazione”.

L’intervento complessivo riguarda 36,77 chilometri di linea a binario unico, suddivisi in due lotti funzionali. Per il primo lotto, Albate Camerlata–Molteno (22 chilometri), Rete Ferroviaria Italiana ha aggiudicato la gara da 58 milioni di euro: l’investimento complessivo di questa fase ammonta a circa 98 milioni di euro e consentirà di sostituire i convogli diesel con treni elettrici.

Il secondo lotto, Molteno–Lecco (14,71 chilometri), ha già visto il completamento del Progetto di fattibilità tecnico-economica, con un costo stimato di 69,2 milioni di euro. Si è ora in attesa del finanziamento necessario per avviare la Conferenza dei servizi.

“Un ringraziamento speciale va anche al presidente del CdA di TILO, Andrea Severini, e al direttore generale Denis Rossi, per il loro impegno nel rafforzare i collegamenti ferroviari tra Lombardia e Svizzera”, conclude Zamperini.