Treno urta un palo della corrente: in tilt la stazione Centrale di Milano

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, alle 15.10 circa

Ritardi e treni cancellati, tanti i disagi per i passeggeri

MILANO – Un treno in manovra senza passeggeri dopo aver superato un tronchino di sicurezza ha urtato un palo dell’energia elettrica creando problemi alla rete e mandando in tilt la Stazione Centrale di Milano con ripercussioni su tutte le linee ferroviarie compresa la Milano – Tirano.

L’incidente è avvenuto oggi, venerdì, alle 15.10 circa. A causare l’incidente, da quanto è emerso, sarebbe stato un errore del macchinista. Nessuna persona è rimasta ferita, nemmeno il macchinista, per la bassa velocità con cui il treno si stava muovendo, ma le ripercussioni del danno causato sono state pesanti, soprattutto per i numerosi passeggeri che hanno visto corse cancellate e super ritardi.

La situaizone ha reso ncecessario una modifica della circolazione con i treni della direttrice Torino-Roma stoppati a Milano Rogoredo e Rho Fiera, e quelli tra Torino e Venezia fermati a Certosa e Lambrate. Al lavoro per ripristinare la normale situazione i tecnici di RFI.

Trenitalia alle ore 19.45 ha diramato un aggiornamento nel quale comunica che: ” La circolazione permane fortemente rallentata, in corso l’intervento dei tecnici.

I treni Alta Velocità, InterCity, EuroCity e Regionali possono essere instradati su percorsi alternativi e registrare maggiori tempi di percorrenza attuali fino a 60 minuti.

I treni Alta Velocità, InterCity, EuroCity e Regionali precedentemente coinvolti hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 130 minuti.

I treni FR 9809 Milano Centrale (15:35) – Bari Centrale (22:32) e FR 9296 Milano Centrale (15:53) – Paris Gare de Lyon (22:39) hanno registrato, rispettivamente, un ritardo di 249 e 172 minuti.

Treni Alta Velocità e InterCity parzialmente cancellati:

• FR 9532 Napoli Centrale (10:40) – Torino Porta Nuova (17:00): il treno oggi è instradato su un percorso alternativo tra Milano Rogoredo e Milano Certosa e ferma a Milano Rho Fiera anziché a Milano Centrale. I passeggeri in partenza da Milano Centrale possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 590 Salerno (8:58) – Milano Centrale (19:17): il treno oggi termina la corsa a Piacenza (18:17). I passeggeri possono proseguire con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 599 Milano Centrale (17:40) – Terni (0:40): il treno oggi ha origine da Piacenza (18:36). I passeggeri in partenza da Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assisteza clienti di Trenitalia.

Treni Alta Velocità e InterCity cancellati:

• FR 9741 Milano Centrale (15:45) – Venezia Santa Lucia (18:12): i passeggeri possono utilizzare il treno FR 9747 Milano Centrale (16:45) – Venezia Santa Lucia (19:12)

• IC 673 Milano Centrale (16:05) – Livorno Centrale (20:35): i passeggeri possono utilizzare il treno IC 675 Milano (17:05) – Ventimiglia (20:58) fino a Genova Piazza Principe dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Treni con ritardi superiori a 60 minuti:

• FR 9641 Torino Porta Nuova (13:50) – Roma Termini (18:10)

• FR 9647 Milano Centrale (16:30) – Roma Termini (19:40)

• FR 8819 Milano Centrale (16:05) – Bari Centrale (23:36)

• FR 9296 Milano Centrale (15:53) – Paris Gare de Lyon (22:39)

• FR 8823 Milano Centrale (17:50) – Pescara (23:05)”