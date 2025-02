Trenord. Andrea Severini è il nuovo Amministratore Delegato

Nuove nomine nel Consiglio di Amministrazione

“Raccolgo questa sfida con grande entusiasmo”

MILANO – L’assemblea dei soci di Trenord, FNM e Trenitalia ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che comprende Maria Luisa Grilletta, Federica Santini, Andrea Severini, Armando Vagliati, Valentina Zanetto e Alessandro Zoratti.

L’assemblea ha confermato Federica Santini come Presidente, ruolo che ricopre già come responsabile dello sviluppo del business internazionale del Gruppo Ferrovie dello Stato, Vice Presidente di Agens e Presidente di Netinera, la seconda maggiore società tedesca di trasporto pubblico locale.

Il Consiglio di Amministrazione ha affidato ad Andrea Severini l’incarico di Amministratore Delegato. Andrea Severini, 50 anni, è un manager con oltre 18 anni di esperienza in ruoli di vertice in aziende operanti nei settori della consulenza, delle infrastrutture, dei servizi digitali e dell’entertainment, tra cui Gruppo PSC, Italtel, Acotel e Rainbow.

Severini ha sviluppato una solida expertise nella gestione di trasformazioni aziendali, operazioni di M&A e nel coordinamento di processi di ristrutturazione. È anche uno dei fondatori di A2MX Monitor, una start-up innovativa specializzata nel monitoraggio e nell’analisi di infrastrutture e costruzioni.

Con una formazione in Ingegneria Elettronica e un Master in Organizzazione e Gestione delle Aziende Sanitarie, Andrea Severini unisce una visione strategica ampia a una solida preparazione tecnica. Nelle sue precedenti esperienze professionali, si è distinto per la concretezza e la capacità di definire e attuare strategie efficaci, ottimizzare i processi aziendali e coordinare team multidisciplinari orientati al raggiungimento di obiettivi ambiziosi.

“Nel ringraziare gli azionisti di Trenord per la fiducia – ha dichiarato Andrea Severini – raccolgo questa sfida con grande entusiasmo e con la certezza di poter contribuire alla crescita di questa grande azienda chiamata ogni giorno a servire la mobilità in Lombardia di centinaia di migliaia di persone, consapevole delle loro aspettative in termini di sicurezza, certezza e qualità del servizio”.

Infine, Federica Santini ha così commentato il suo rinnovato incarico: “Ringrazio i nostri soci per la fiducia continua che ripongono in me e desidero esprimere la mia gratitudine al consiglio uscente per l’armonia e la dedizione con cui ha sempre operato nell’interesse di Trenord, raggiungendo risultati significativi, come la sottoscrizione del nuovo Contratto di Servizio con Regione Lombardia, che definisce il futuro della mobilità lombarda”.