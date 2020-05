Trenord e fase 2, ecco le nuove regole e gli orari dei treni

Da lunedì 4 maggio inizia la fase 2 anche per il trasporto pubblico su ferro

Sedili a scacchiera per garantire il distanziamento sociale: verranno riattivate dall’80 al 100% delle corse sulle linee lombarde

LECCO –Trenord e fase 2. Pubblicati i nuovi orari dei treni a partire da lunedì 4 maggio, data in cui con la ripresa di molte attività lavorative dovrebbe aumentare anche la mobilità dei pendolari. Così come previsto dall’ordinanza regionale si potrà accedere al treno solo se muniti di mascherina e guanti e bisognerà mantenere anche a bordo le distanze di sicurezza. Per questo Trenord ha riorganizzato gli spazi interni ai convogli prevedendo un’area riservata al capotreno e il posizionamento dei sedili a scacchiera.

“In questo modo la capacità del treno sarà ridotta del 50% per ciò che concerne i posti a sedere – ha precisato l’ingegner Giorgio Spadi nel video pubblicato sulla pagina internet di Trenord – Una riduzione di posti che non darà almeno in questo primo momento grossi problemi perché la domanda sarà bassa. Più avanti potrebbero esserci problemi e per questo sarà necessario studiare la mobilità grazie alla collaborazione dei viaggiatori”.

Il nuovo orario dei treni garantisce un potenziamento del servizio rispetto a quanto fatto durante le prime settimane di epidemia, rimettendo in corsa tra l’80 del totale delle corse e il 100% in alcune tratte nevralgiche, negli orari di punta.

Le FAQ di Trenord

Per rispondere ai dubbi e alle richieste di chiarimento dei pendolari Trenord ha predisposto anche una sezione legata alle Faq. Eccone alcune: