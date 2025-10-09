Trenord e Navigazione Laghi, oltre 51 mila viaggiatori scelgono il treno+battello

I dati 2025 illustrati al TTG Travel Experience

RIMINI – Nei primi nove mesi del 2025 oltre 51 mila viaggiatori hanno scelto le proposte treno+battello di Trenord e Navigazione Laghi per scoprire le bellezze dei laghi di Como, Garda e Maggiore. Il dato, in crescita del 42% rispetto al 2024, conferma anche quest’anno il trend positivo dell’utilizzo del treno per gli spostamenti dedicati al tempo libero.

Sono questi alcuni dei risultati della partnership tra l’azienda ferroviaria lombarda e la Gestione Governativa Navigazione Laghi, presentati al TTG Travel Experience di Rimini da Leonardo Cesarini, Direttore Commerciale di Trenord, e da Pietro Marrapodi, Gestore Governativo dell’Ente Laghi, alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sen. Alessandro Morelli.

La partecipazione congiunta a TTG, una delle principali fiere B2B del settore travel, è stata anche l’occasione per rinnovare l’impegno di Trenord e Navigazione Laghi a collaborare nella promozione del turismo senz’auto e sostenibile, rivolgendosi a pubblici sempre nuovi.

“Il successo in costante crescita delle nostre iniziative conferma che gli operatori ferroviari e della mobilità pubblica sono oggi veri e propri driver del turismo – ha commentato Leonardo Cesarini, Direttore Commerciale di Trenord – Nei primi nove mesi del 2025 circa 9 milioni di passeggeri hanno viaggiato sui nostri treni nei fine settimana e durante l’estate verso le principali mete turistiche, mentre 109 mila clienti hanno scelto i pacchetti Gite in treno, che uniscono al viaggio esperienze di svago e relax. Quasi il 50% di loro ha optato per i percorsi treno+battello, un risultato che dimostra concretamente come la collaborazione con Navigazione Laghi rappresenti, da anni, un contributo importante alla sostenibilità”.

“A questo impegno si affianca il lavoro continuo che Trenord porta avanti con i territori per la promozione reciproca – ha continuato Cesarini – Al TTG presentiamo in anteprima Fuori Stazione, la terza guida realizzata insieme a Lonely Planet, dedicata alla scoperta della Lombardia attraverso le sue eccellenze enogastronomiche, da raggiungere in treno. Come molti operatori presenti qui a Rimini, anche noi guardiamo a un orizzonte significativo per tutto il Nord Italia: Milano Cortina 2026“.

“Il crescente apprezzamento del pubblico e la significativa espansione dei prodotti integrati testimoniano il valore della collaborazione tra vettori, elemento fondamentale nella nostra visione che pone la sostenibilità a 360 gradi al centro delle politiche dell’Ente – ha dichiarato Pietro Marrapodi, Gestore Governativo di Navigazione Laghi – Attraverso partnership solide e sinergiche, in particolare tra il trasporto su rotaia e quello lacustre, siamo in grado di offrire soluzioni concrete di mobilità integrata. I prodotti treno + battello ne sono un esempio emblematico, ovvero dimostrano come l’unione tra ferrovia e navigazione possa non solo migliorare l’accessibilità ai territori, ma anche ridurre l’impatto ambientale, valorizzare i borghi e le comunità lacustri e sostenere le economie locali”.

Nel suo intervento conclusivo, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sen. Alessandro Morelli, ha dichiarato: “La collaborazione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lombardia, Trenord e Navigazione Laghi rappresenta un modello virtuoso di cooperazione istituzionale e territoriale. Un vero lavoro di squadra orientato a un obiettivo comune: rendere la mobilità sempre più sostenibile, accessibile e integrata”.

“Il Governo ha creduto con convinzione in questa visione, perché pensare in un’ottica di sistema significa valorizzare le differenze e costruire un’offerta turistica equilibrata, capace di distribuire in modo armonico flussi e opportunità su tutto il territorio – ha sottolineato Morelli – Un esempio concreto di questa sinergia è rappresentato dal passaggio della fiaccola Olimpica, che attraverserà le vie d’acqua lariane, diventando simbolo di un impegno condiviso. Un’iniziativa che contribuisce alla destagionalizzazione dell’offerta turistica e alla valorizzazione integrata dei tre grandi laghi lombardi, Garda, Como e Maggiore in un percorso che unisce territori, persone e istituzioni, nel segno della sostenibilità e della collaborazione con l’obiettivo di garantire uno sviluppo economico e sociale diffuso, sostenibile e inclusivo”.

Sono oltre 51 mila i clienti che, nei primi nove mesi del 2025, hanno acquistato i pacchetti treno+battello delle “Gite in treno” di Trenord. Tra le destinazioni più richieste spicca il Lago di Como, scelto da 45 mila viaggiatori; seguono il Lago di Garda, con oltre 3.500 visitatori, e il Lago Maggiore, con circa 2.500. Oltre otto clienti su dieci acquistano i pacchetti Trenord e Navigazione Laghi direttamente in biglietteria.