L’89,9% dei treni è arrivato entro 7 minuti dall’orario programmato; il 96,8% entro i 15 minuti

Trasportati 178 milioni di passeggeri, in crescita del 4,4% rispetto al 2025

MILANO – Fra gennaio e ottobre 2026 in Lombardia sono circolati 687mila treni del servizio ferroviario regionale, suburbano e aeroportuale: è il 6% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Nell’intero 2026, Trenord arriverà a effettuare 45,5 milioni di treni*km, raggiungendo un’offerta record in Lombardia e in Italia. Il dato conferma una crescita del 5% rispetto al 2025, registrata in un anno che ha visto significativi lavori infrastrutturali sulle reti, che ne hanno ridotto la capacità o sospeso temporaneamente l’attivazione. Complessivamente, sono 216 i cantieri programmati dai gestori delle infrastrutture nel 2026.

Fra gennaio e ottobre l’84,4% dei treni circolati è arrivato a destinazione puntuale; l’89,9% entro 7 minuti dall’orario programmato; il 96,8% entro i 15 minuti. In particolare, nei mesi di settembre e ottobre è arrivato puntuale l’84,4% dei treni, oltre tre punti percentuali in più rispetto all’81% dello stesso periodo del 2025. Nel bimestre, il 90,2% dei treni è arrivato entro 7 minuti; il 97,2% entro 15 minuti.

Da gennaio a ottobre hanno viaggiato sui treni lombardi 178 milioni di passeggeri, con una crescita del 4,4% dal 2025. A oggi, l’azienda prevede che, entro la fine del 2026, le frequentazioni torneranno ai livelli del 2019, anno in cui i passeggeri avevano raggiunto il dato record di 214 milioni.

Rispetto al periodo pre-Covid, è variata la distribuzione dei flussi di frequentazioni sui treni lombardi: nei feriali si registrano in media 790mila passeggeri al giorno, quando nel 2019 erano 820mila. Il sabato e nei festivi, i passeggeri sono rispettivamente 464mila – il 17% in più rispetto al 2019 – e 372mila, cioè il 21% in più.

Trenord

Trenord connette ogni giorno persone, città e territori, contribuendo alla crescita e allo sviluppo della Lombardia, la regione più mobile del Paese. L’azienda gestisce il servizio ferroviario regionale, suburbano, aeroportuale Milano-Malpensa e, attraverso la società TILO partecipata al 50%, i collegamenti ferroviari transfrontalieri tra la Lombardia e il Canton Ticino. Grazie a una flotta di 500 convogli con un’età media di 12 anni, Trenord garantisce ogni giorno un’offerta di 2.500 corse che raggiunge 460 stazioni in Lombardia e nelle regioni vicine, utilizzate da 790mila passeggeri. Un servizio capillare che rappresenta un terzo dell’offerta ferroviaria regionale in Italia. Circa 5.000 persone ogni giorno lavorano in Trenord per una mobilità sempre più evoluta, capace non solo di accompagnare il cambiamento, ma di contribuire a generarlo, creando nuove connessioni e opportunità per il futuro delle comunità e dei territori.