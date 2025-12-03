Trenord. In arrivo oltre 2.400 corse giornaliere con il nuovo orario invernale dal 14 dicembre

Il nuovo orario Trenord aggiunge corse su Lecco, Brescia e Domodossola

Assessore Lucente: “Servizio ferroviario potenziato secondo esigenze dei territori”

LECCO – “Grande attenzione alle esigenze dei territori, più corse e servizi lungo le dorsali di mobilità in Lombardia e sui collegamenti con Liguria, Piemonte e Ticino. Il nuovo orario invernale ferroviario amplia ulteriormente la nostra offerta, grazie a una gestione ragionata delle peculiarità delle singole tratte. Con i potenziamenti previsti, circoleranno ogni giorno oltre 2400 corse. È un servizio senza pari nelle altre regioni italiane, messo a disposizione degli oltre 800 mila passeggeri che viaggiano quotidianamente con Trenord”. Così l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Franco Lucente, ha commentato il nuovo orario ferroviario invernale di Trenord, in vigore dal 14 dicembre.

Tra le principali novità introdotte dal cambio orario, spiccano l’attivazione della nuova linea suburbana S19, che collegherà il Sud della Lombardia con Milano, l’incremento dei treni diretti verso Piemonte e Liguria e la rimodulazione dell’offerta transfrontaliera fra Como e Chiasso, grazie a una crescente integrazione con i servizi TILO.

“Nella cintura Sud di Milano aumenteremo i collegamenti territoriali con le linee metropolitane e l’Alta Velocità, arrivando a ben 5 treni all’ora, grazie anche all’introduzione della nuova linea S19 – spiega l’assessore Lucente – Importante anche il nuovo accordo tra Regione Lombardia, Piemonte e Liguria, che ci permetterà di potenziare i collegamenti tra Milano e Genova. Non dimentichiamo, infine, la rimodulazione dei servizi transfrontalieri tra Como e Chiasso, con l’offerta TILO sempre più integrata a quella regionale”.

A partire dal 14 dicembre, l’offerta sarà ampliata con l’aggiunta di nuove corse sulle linee per Lecco, Brescia e Domodossola. Inoltre, i treni Milano Cadorna-Malpensa effettueranno la fermata di Milano Domodossola Fiera, migliorando i collegamenti con Citylife e il polo fieristico. Complessivamente, il servizio di Trenord supererà le 2.400 corse giornaliere, con un ulteriore potenziamento previsto in vista di Milano Cortina 2026.

“Si tratta di uno sforzo notevole – conclude l’assessore – che culminerà durante il periodo olimpico con l‘aggiunta di ben 120 corse al giorno in tutta la Lombardia e collegamenti praticamente h24 tra Milano e Tirano. Questi interventi dimostrano ancora una volta come il trasporto pubblico locale sia strategico per la nostra Regione, un servizio di eccellenza che ‘muove’ ogni giorno oltre 5 milioni di persone“.