Trenord. In estate più corse tra Milano, Lecco e la Valtellina

Potenziati i collegamenti verso Lecco, Colico, Sondrio e Tirano con nuove corse, prolungamenti e più servizi da Milano Porta Garibaldi

Dal 7 giugno al 5 luglio stop ai treni tra Triuggio e Lecco e sulla tratta Como Camerlata-Molteno: previsti bus sostitutivi durante i lavori infrastrutturali

LECCO – Più treni verso il Lago di Como, Lecco e la Valtellina, ma anche alcune modifiche alla circolazione dovute ai cantieri estivi sulla rete ferroviaria. Sono le principali novità contenute nel nuovo orario estivo di Trenord, che entrerà in vigore dal 14 giugno e sarà ulteriormente potenziato dal 14 settembre.

Per il territorio lecchese è previsto un rafforzamento dei collegamenti sulla direttrice Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, pensato per rispondere all’aumento dei flussi turistici estivi. Diciotto corse della linea Lecco-Sondrio avranno origine o destinazione a Milano Porta Garibaldi e tutte le corse effettueranno la fermata di Castione Andevenno sia nei giorni feriali sia nei festivi.

Tra le novità figura la nuova corsa 10380, in partenza da Milano Porta Garibaldi alle 20.22 e con arrivo a Lecco alle 21.15. La corsa 2840 sarà prolungata fino a Tirano, la 2842 fino a Sondrio e la 2844, oggi attiva solo nei festivi, circolerà tutti i giorni raggiungendo anch’essa Sondrio. La corsa 2874 Milano Centrale-Lecco, attualmente in servizio tutti i giorni, sarà invece limitata ai soli giorni feriali dal lunedì al venerdì.

Novità anche per i collegamenti verso Milano: la corsa 2811 partirà da Sondrio anziché da Lecco, la 2819 avrà origine a Tirano e sarà attivata la nuova corsa serale 2845 da Colico a Milano Centrale, in partenza alle 22.15 e con arrivo alle 23.40. Dal 15 al 26 giugno, a causa di lavori sulla linea, il collegamento avrà temporaneamente come destinazione Milano Greco Pirelli. La corsa 2855 da Colico a Milano Rogoredo sarà invece effettuata nei soli giorni feriali dal lunedì al venerdì.

L’estate sarà però caratterizzata anche da importanti lavori infrastrutturali. Dal 7 giugno al 5 luglio sarà sospesa la circolazione ferroviaria tra Triuggio e Lecco sulla linea S7 Milano-Molteno-Lecco e tra Como Camerlata e Molteno sulla linea Como-Lecco, per consentire interventi di potenziamento e manutenzione da parte di RFI.

Per limitare i disagi saranno attivati bus sostitutivi tra Lecco e Triuggio, mentre i treni continueranno a circolare tra Triuggio e Milano. Sulla linea Como-Lecco sarà invece predisposto un servizio sostitutivo tra Como Camerlata e Molteno.

Secondo Trenord, gli interventi consentiranno di migliorare l’affidabilità e l’efficienza della rete ferroviaria. Tutte le informazioni sul nuovo orario, sui cantieri e sulle soluzioni di viaggio alternative sono disponibili sui canali informativi dell’azienda.