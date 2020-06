Trenord, sospeso il rimborso abbonamenti di marzo causa Covid: “In attesa delle norme”

L’annuncio di Trenord sui rimborsi per l’emergenza sanitaria

“Siamo in attesa delle norme da parte del Governo e degli enti committenti del servizio”

LECCO – “L’attività di Gestione Rimborsi per Emergenza Sanitaria di Trenord è momentaneamente sospesa, in attesa della definizione delle norme da parte del Governo nazionale, Regioni e altri Enti committenti del servizio”.

L’annuncio compare sulla pagina di Trenord dedicata ai rimborsi degli abbonamenti acquistati nel mese di marzo e rimasti inutilizzati a causa dell’emergenza Covid. “Si invitano i clienti a conservare copia dei propri abbonamenti – si legge sul sito di Trenord – e ad inviare comunque le richieste tramite form on line, le stesse saranno processate e la finalizzazione sarà determinata a seguito di recepimento delle ‘norme di rimborso’ emanate dagli Enti competenti”.

Insomma, per avere il rimborso legato all’emergenza Covid bisognerà ancora attendere, tra il malcontento dei pendolari. Da Trenord hanno fatto sapere che gli utenti potranno comunque continuare a mandare le richieste di rimborso: “Non appena avremo chiarimenti in merito alle modalità procederemo” hanno assicurato “a regole definite non sarà necessario integrare o modificare le richieste già inviate”.

Nessuna sospensione invece per le modalità di rimborso ordinarie (cioè non legate all’emergenza Covid) che proseguono.

Per informazioni sulle modalità con cui richiedere i rimborsi www.trenord.it